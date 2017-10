Zeigt der bulligste Fuchs wieder seine Zähne? Marius Schmidt will heute abend helfen, gegen den SC Riessersee den zweiten Heimsieg einzufahren. Auch sonst lohnt sich ein Blick in den www.sz-veranstaltungskalender.com. Dort sind für dieses Wochenende über 70 Veranstaltungen eingetragen.

Marius Schmidt jubelt nach dem Anschlusstreffer gegen Heilbronn. Der bullige Mittelstürmer der Füchse spielt derzeit so erfolgreich wie noch nie in seiner Karriere, hat schon sechs Scorerpunkte auf dem Konto. © thomas heide

Die Stimmung am Sonntagabend in der Gästekabine des Ravensburger Eisstadions nach dem Spiel war hervorragend. Fünf Spiele in Folge hatten die Füchse verloren, aber in Ravensburg einen 1:3-Rückstand nach gut 30 gespielten Minuten noch in einen 5:3-Sieg umgewandelt. Der Aufprall des Steins, der den Füchse-Spielern und den Verantwortlichen von Herzen fiel, war bis in die Lausitz zu hören. Am Freitag noch war die Stimmung getrübt. Da hatten die Füchse gegen den Vorletzten Heilbronn zwar mit viel Moral nach einer schwachen Leistung sechs Sekunden vor der Schlusssirene noch den 3:3-Ausgleich erzielt, aber in der Verlängerung schnell den entscheidenden Fehler gemacht und 3:4 verloren. „Mit den ersten 40 Minuten waren wir überhaupt nicht zufrieden, haben erst im letzten Drittel gespielt, was wir wollten. Am Sonntag haben wir dann die Geduld bewahrt und uns am Ende durchgesetzt. Das war schon ein Befreiungsschlag. Und in beiden Spielen haben wir unsere Comeback-Qualitäten bewiesen“, sagt Co-Trainer Robert Hoffmann. Gezweifelt an der Qualität der Mannschaft oder ihrer Zusammenstellung habe man auch nach den Niederlagen nicht. „Das ist ein Lernprozess. Und wir vertrauen den Jungs, die wir geholt haben“, sagt er. Der Erfolg in Ravensburg ist umso bemerkenswerter, weil mit Owens, Bär, Geiseler und Bodó vier Stammspieler gefehlt hatten. Am kommenden Wochenende wird Bodó nach Magen-Darm-Problemen mit Sicherheit zurückkehren, bei Geiseler ist das noch fraglich. Owens muss nach seinem Daumenbruch noch pausieren, Bär kommt nach einem Trauerfall in der Familie voraussichtlich am Sonntag zurück. Der Spielplan sieht heute, um 19.30 Uhr, ein Heimspiel gegen den SC Riessersee vor, der mit 15 Punkten aus acht Spielen stark in die Saison gestartet ist und auf dem dritten Tabellenplatz steht. Am vergangenen Sonntag setzte es allerdings eine 2:8-Heimniederlage gegen die Frankfurter Löwen. Am Sonntag fahren die Füchse dann zum Aufsteiger nach Bad Tölz, der nach dem ersten Zweitligasieg am vergangenen Sonntag Selbstvertrauen getankt hat. (fth)

