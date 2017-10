Zeigt der bulligste Fuchs wieder seine Zähne? Marius Schmidt will helfen, gegen den SC Riessersee den zweiten Heimsieg einzufahren.

Marius Schmidt jubelt nach dem Anschlusstreffer gegen Heilbronn. Der bullige Mittelstürmer der Füchse spielt derzeit so erfolgreich wie noch nie in seiner Karriere, hat schon sechs Scorerpunkte auf dem Konto.Foto: Thomas Heide © thomas heide

Eishockey, DEL 2

Füchse SC RiesserseeFr.,19.30

Tölzer Löwen – FüchseSo.,17.00

Die Stimmung am Sonntagabend in der Gästekabine des Ravensburger Eisstadions nach dem Spiel war hervorragend. Fünf Spiele in Folge hatten die Füchse verloren, aber in Ravensburg einen 1:3-Rückstand nach gut 30 gespielten Minuten noch in einen 5:3-Sieg umgewandelt. Der Aufprall des Steins, der den Füchse-Spielern und den Verantwortlichen von Herzen fiel, war bis in die Lausitz zu hören. Am Freitag noch war die Stimmung getrübt. Da hatten die Füchse gegen den Vorletzten Heilbronn zwar mit viel Moral nach einer schwachen Leistung sechs Sekunden vor der Schlusssirene noch den 3:3-Ausgleich erzielt, aber in der Verlängerung schnell den entscheidenden Fehler gemacht und 3:4 verloren. „Mit den ersten 40 Minuten waren wir überhaupt nicht zufrieden, haben erst im letzten Drittel gespielt, was wir wollten. Am Sonntag haben wir dann die Geduld bewahrt und uns am Ende durchgesetzt. Das war schon ein Befreiungsschlag. Und in beiden Spielen haben wir unsere Comeback-Qualitäten bewiesen“, sagt Co-Trainer Robert Hoffmann. Gezweifelt an der Qualität der Mannschaft oder ihrer Zusammenstellung habe man auch nach den Niederlagen nicht. „Das ist ein Lernprozess. Und wir vertrauen den Jungs, die wir geholt haben“, sagt er. Der Erfolg in Ravensburg ist umso bemerkenswerter, weil mit Owens, Bär, Geiseler und Bodó vier Stammspieler gefehlt hatten. Am kommenden Wochenende wird Bodó nach Magen-Darm-Problemen mit Sicherheit zurückkehren, bei Geiseler ist das noch fraglich. Owens muss nach seinem Daumenbruch noch pausieren, Bär kommt nach einem Trauerfall in der Familie voraussichtlich am Sonntag zurück. Der Spielplan sieht am Freitag ein Heimspiel gegen den SC Riessersee vor, der mit 15 Punkten aus acht Spielen stark in die Saison gestartet ist und auf dem dritten Tabellenplatz steht. Am vergangenen Sonntag setzte es allerdings eine 2:8-Heimniederlage gegen die Frankfurter Löwen. Am Sonntag fahren die Füchse dann zum Aufsteiger nach Bad Tölz, der nach dem ersten Zweitligasieg am Sonntag Selbstvertrauen getankt hat. (fth)

Eishockey, Regionalliga

Black Panther Jonsdorf – Tornado Niesky

Sa.,18.30

Auch wenn die Gastgeber ihr erstes Spiel verloren haben, nehmen die Cracks von Trainer Jens Schwabe, die in einem Freundschaftsspiel am Dienstagabend den Lausitzer Füchsen nur 1:4 unterlegen waren, das Spiel nicht auf die leichte Schulter. Die Kreisderbys gegen Jonsdorf waren stets spannend. Natürlich hoffen die Tornados wieder auf die Unterstützung vieler mitgereister Fans. Trainer Jens Schwabe wird jedenfalls mit einen starken Kader ins Zittauer Gebirge fahren. (ew)

Ab sofort sind Anmeldungen für die Fanbusse zu den Auswärtsspielen nach Jonsdorf und Dresden (am 21.10.) möglich. Weitere Infos:

www.tornado-niesky.de/2017-2018/fanbus

Fußball, Regionalliga Nordost

FC Oberlausitz Neugersdorf (11.) – FSV Luckenwalde (17.)So.,13.00

Mit dem FSV Luckenwalde empfangen die Neugersdorfer ihren Lieblingsgegner. Es ist der einzige Verein, gegen den in der Regionalliga immer gewonnen wurde. In vier Partien gab es bei einem Torverhältnis von 8:1 zwölf Punkte für die Oberlausitzer. Doch das alles verklärt Vragel da Silva nicht den Blick auf die kommende Aufgabe: „Luckenwalde ist gar nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz aussagt. Sie haben sich zuletzt gefangen, in den letzten beiden Spielen gepunktet und treten auswärts respektlos auf.“ Lediglich die Dauerverletzten Jordi Vidal und Jaroslav Dittrich sind nicht einsetzbar. Dafür könnten Eric Träger, den der Trainer am letzten Wochenende noch schonte, und Bocar Djumo im Vergleich zum letzten Meisterschaftsspiel wieder aufgeboten werden. Zudem hat Josef Marek seine Sperre abgesessen. Ob David Pokorný, der sich mit einem grippalen Effekt herumplagte, am Sonntag zum Einsatz kommt, wird sich wohl erst am Spieltag entscheiden.

Fußball, Landesliga

VFC Plauen II (16.) – FV Eintracht Niesky (10.) So.,14.00

Die Plauener sind nach dem Aufstieg aus der Landesklasse West alles andere als gut in die Landesliga gestartet. In sieben Spielen setzte es sieben Niederlagen. Vor allem im Angriff scheint es bei den Vogtländern zu hapern. Nur drei eigene Treffer konnte man verbuchen. Hinzu kommen 24 Gegentore. Entsprechend selbstbewusst reisen die Nieskyer auch nach Plauen. Einfach wird die Aufgabe trotzdem nicht. In den bisherigen Heimspielen musste sich der Tabellenletzte seinen Gegnern immer nur knapp geschlagen geben. Trainer Uwe Kuhl muss bei der Partie weiter auf den langzeitverletzten Marcel Winter verzichten. Außerdem fehlen Richard Dominik verletzt und Tobias Wittek arbeitsbedingt. Auch Aaron Ritter und Oliver Nitsche sind angeschlagen, werden aber voraussichtlich auflaufen können. (tg)

Fußball, Landesklasse Ost

SV Rot-Weiß Bad Muskau (6.) – FSV Oderwitz 02 (1.)Sa.,15.00

Eine Serie wird am Sonnabend zu Ende gehen. Entweder die der Gastgeber, die bislang alle Heimspiele der Saison gewonnen haben, oder die der Aufsteiger Oderwitz, die saison- und ligenübergreifend über 50-mal ungeschlagen sind. Die größerer Erfahrung spricht für den Gastgeber, der schon viele Jahre immer an der Spitze der Landesklasse mitspielt, die Euphorie und das Selbstvertrauen (zusätzlich nach dem Pokalerfolg beim Landesligaabsteiger Freiberg) für Oderwitz. Eine spannende Partie scheint vorprogrammiert.

SV Zeißig (8.) – SV Fortuna Trebendorf (5.) Sa.,15.00

Der Aufsteiger aus Zeißig, der stark in die Saison gestartet war, hatte zuletzt einige Probleme und verlor die letzten fünf Pflichtspiele, wobei die Leistung beim 1:3-Pokal-Aus gegen den Regionalligisten Chemie Leipzig aller Ehren wert war. Besonders aufpassen müssen die Trebendorfer auf Andreas Kober, der in sieben Spielen bereits acht Treffer erzielt hat.

Fußball, Kreisoberliga

Nach dem Pokalwochenende kann Tabellenführer Weißwasser ausgeruht die Auswärtsreise zum Tabellenletzten antreten. Im Pokal nehmen die Kicker vom Turnerheim nicht teil. Beim SSV Germania Görlitz sind drei Punkte fest eingeplant. Nach der Niederlage im direkten Duell mit Weißwasser findet sich der VfB Zittau auf Platz zwei wieder. Die Zittauer treffen mit Obercunnersdorf ebenfalls auf ein Kellerkind. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine faustdicke Überraschung, allerdings haben sich die Kicker aus dem Dreilandereck in der Vorwoche im Pokal auch gegen den Kreisklassenvertreter aus Kemnitz schwer getan. Hinter dem punktgleichen Spitzenduo lauern drei Mannschaften mit jeweils drei Zählern Rückstand. Der SV Neueibau will seinen Aufwärtstrend auch in Olbersdorf fortsetzen. Holtendorf steht vor dem schweren Auswärtsspiel in Rietschen und Friedersdorf steht beim SV Lok Schleife auf dem Prüfstand. Im Duell unter der Landeskrone zwischen dem GFC Rauschwalde und dem SC Großschweidnitz-Löbau geht es darum, den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu wahren. Im Tabellenkeller empfängt Gelb-Weiß Görlitz die zweite Mannschaft des FV Eintracht Niesky. (stw)

Boxen

Unter dem Motto „Schlag auf Schlag auf Schlag(er) steht die zehnte Zittauer Boxnacht, die harte Schläge im Boxring und bekannte Schlager im Rahmenprogramm verspricht. Zur Jubiläumsveranstaltung trifft der BC Dreiländereck in einem Mannschaftsvergleich auf den Berliner TSC. „Wir freuen uns, dass wir einen so attraktiven und erfolgreichen Verein für die Boxnacht gewinnen konnten. Zum Aufgebot unserer Mannschaft gehören neben den einheimi-schen auch polnische, tschechische und sächsische Athleten“, informierte Abteilungs-eiter und Organisationschef Stefan Brussig. Zum Rahmen-programm gehören auch Kämpfe im Muay Thai. Der Nieskyer Verein Ironsports präsentiert die Nationalsportart Thailands im Zittauer Boxring. (rs)

Handball, Oberliga Frauen

Koweg Görlitz (6.) – BSV 93 Magdeburg (3.) So.,17.00

Die dreiwöchige Spielpause haben die Görlitzerinnen zu drei Dingen genutzt: Training, Training und Training. Mit einem Erfolgserlebnis kamen zudem Jelena Bader, Anna Fursewicz, Paulina Momot und Dagamara Zychniewicz aus Polen zurück, die dort ein Traditionsturnier gewannen. Vor dem Gegner am Sonntag, der mit 6:2 Punkten stark in die Saison gestartet ist, warnt Trainer Jörg Adam: „Das ist eine stabile Mannschaft, mit der wir immer unser Porbleme hatten. Wenn wir aber für den Klassenerhalt 50 Prozent der Spiele gewinnen müssen, gehört dieses Spiel dazu.“ Fehlen wird für einige Wochen Dominika Podsiadlo, die sich verletzt hat. Eine gute Nachricht gibt es auch: Lydia Marceluk hat sich athletisch nach der Geburt ihres Kindes wieder herangekämpft und wird erstmals wieder im Kader stehen. (fth)

