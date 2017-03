„Zeigen wir, was wir zu bieten haben“ Für Stadt-Apotheker Rainer Klotsche hat die Vorbereitung des nächsten Tages der offenen Hinterhöfe schon begonnen.

Auch im vorigen Jahr machte Apotheker Rainer Klotsche mit seiner Frau beim Tag der offenen Hinterhöfe mit. © Wolfgang Schmidt

Der Tag der offenen Hinterhöfe in Bischofswerda ist kult. Hauseigentümer zeigen oft Überraschendes, was sonst der Öffentlichkeit ein ganzes Jahr lang verborgen ist. Selten ist die Innenstadt so voll wie am zweiten Sonntag im September, dem Tag des offenen Denkmals deutschlandweit und seit 16 Jahren zugleich Tag der offenen Hinterhöfe in Bischofswerda.

Die Organisatoren um Stadt-Apotheker Rainer Klotsche wollen den diesjährigen Hinterhof-Tag zu etwas ganz Besonderem machen. Denn am 9. und 10. September gibt es in Bischofswerda nicht nur offene Höfe zu sehen, sondern es wird auch kräftig gefeiert. Anlässlich der 790. Wiederkehr der urkundlichen Ersterwähnung der Stadt in diesem Jahr findet im September ein Festwochenende mit einem Festumzug statt. Die Vorbereitungen laufen – sowohl fürs Festwochenende als auch für den Tag der offenen Hinterhöfe.

Anmeldungen ab sofort möglich

Geplant sind für den Abend des 9. September Hinterhof-Partys und für den 10. September der traditionelle Aktionstag mit dem gewohnt attraktiven kulturellen, kulinarischen und Informationsangebot für die Besucher. Wer seinen Hof öffnen möchte, kann sich ab sofort bis zum 30. Juni anmelden. Im einem jetzt veröffentlichten Aufruf schreibt Rainer Klotsche: „Es wäre schön, wenn Sie sich erstmalig oder in bewährter Weise an unserem Fest beteiligen. Öffnen Sie Höfe, Häuser und Kirchen, beleben Sie Gassen, Plätze oder andere Objekte einmal mehr mit einem Flair, wie wir es sonst im Alltag nicht gewohnt sind.“ Aufgrund des Stadtjubiläums werden auch Gäste nach Bischofswerda kommen, die unsere Stadt selten besuchen. „Zeigen wir, was wir zu bieten haben“, erklärt Stadt-Apotheker Rainer Klotsche. Das gelte auch für Bischofswerdas Einzelhandelsgeschäfte, die am verkaufsoffenen Sonntag öffnen dürfen. (szo)

Kontakt/Anmeldung: Rainer Klotsche, Stadt Apotheke, Telefon: 03594 703127, stadtapo-biw@gmx.de und

Peggy Winter, Drogerie/Parfümerie Winter,Telefon: 03594 703854, t.winter@freenet.de

zur Startseite