Zeigen, dass es geht Behinderte und nicht behinderte junge Leute ziehen zusammen in eine einmalige Wohngemeinschaft.

Stephan und Annegret (v.l.) bekommen mit Jonas (r.) sogar einen tierischen Mitbewohner ins Haus: Mischling Martha. © Youssef Safwan

Sieht aus wie eine mathematische Gleichung und ist eine lebendige Rechnung: 6 + 4 = wir. Gemacht wird sie von vier Frauen und sechs Männern, die ein Experiment wagen. Vielleicht sollte es Abenteuer heißen. Ganz sicher aber Chance.

Sechs plus vier, das sind wir. Mit diesem Slogan gründen sechs behinderte und vier nicht behinderte Menschen eine Wohngemeinschaft. „Wir sitzen schon wie auf heißen Kohlen“, sagt Pierre und dreht seinen Rolli in wiegender Bewegung hin und her. „Das kannst du laut sagen“, pflichtet ihm Stephan bei. Wie alle seine künftigen

WG-Freunde fiebert er den ersten eigenen vier Wänden entgegen. In Leipzig hat der

38-Jährige zunächst die Förderschule besucht, später lebte er mit seiner Familie in Hessen. „Dort habe ich in einer Werkstatt gearbeitet.“ Die Arbeit mit Holz habe ihm viel Spaß gemacht. „Jeder durfte sich einen Kassettenkasten bauen.“ Wozu? „Na, um darin Kassetten zu verstauen, von Benjamin Blümchen oder mit Musik.“ Den Kasten hat er heute noch. Genau wie den Flaschenöffner, den schenkten ihm seine Werkstattkollegen zum Abschied, als die Familie nach Dresden zog. Dass er wie ein Haus aussieht, darüber muss er sehr lachen, und Jens stimmt ein: „Da hast du eine schöne Erinnerung. Das ist cool.“

Jens gehört zum Gründungstrio der künftigen WG. Zusammen mit seiner Freundin Stephanie begann er vom selbstständigen Wohnen zu träumen. Seine Mutter und die Mitarbeiter des Lebenshilfe Dresden e.V. machten den beiden Mut. Dass Behinderte gemeinsam, aber ohne Eltern, leben könnten, die Idee hatte der Verein schon länger. Jetzt kam Praxis in die Theorie. René, der Dritte im Bunde, hält Jens fest bei der Hand, wenn er mit seiner Gehhilfe langsam einen Fuß vor den anderen setzt. Zwei Meter und zwei Zentimeter ist René groß, ihn haut nichts gleich um. Eine große Freundschaft.

Ein zweites Mädchen wäre schön, dachten sich die drei und fanden Annegret. Als Einzige hat sie schon Erfahrung mit Alltag in einer eigenen kleinen Wohnung. Der war doch schwieriger als gedacht. Die Gemeinschaft dürfte Annegret besser bekommen. Zu den vier Bewohnern mit geistigen und körperlichen Handicaps sollten sich nun vier junge Menschen gesellen, die problemlos allein leben könnten, es aber nicht wollen. Sie wünschen sich nicht nur eine WG, sondern eben diese, ganz besondere.

Jonas zum Beispiel. Der 29-Jährige studiert Kunst und suchte ein WG-Zimmer. Dabei stieß er auf das Angebot der Lebenshilfe Dresden, die zwar nicht Träger des Projektes ist, es aber mit reichlich Herzblut unterstützt. „Ich betreue ehrenamtlich einen behinderten Jungen“, erzählt er. Dass sein Engagement ebenfalls über den Lebenshilfe-Verein geschieht, war ein purer Zufall, gab aber zusätzliches Vertrauen in den neuen Wohnversuch. Der gilt als einmalig in Sachsen. Den Organisatoren ist auch keiner im ganzen Osten Deutschlands bekannt.

Bis nun in Dresden die erste inklusive Wohngemeinschaft greifbar wird, brauchten alle einen langen Atem: die jungen Leute – zwischen 18 und 40 Jahre alt, die Eltern und die Helfer vom Verein. Endlich ist eine rund 300 Quadratmeter große Wohnung gefunden, die sogar zwei weitere behinderte Bewohner zulässt. Das Haus entsteht gerade an der Kesselsdorfer Straße. Jedes WG-Mitglied bezieht sein eigenes Zimmer und hat 13 bis 15 Quadratmeter Platz. Gemeinsam nutzen alle die 40 Quadratmeter große Küche, in der Rollstuhlfahrer Bewegungsfreiheit haben. Zur Wohnung gehören außerdem zwei geräumige Badezimmer und drei Toiletten sowie eine Terrasse. Die Anmietung übernimmt der Verein Cerebrio. Er kümmert sich um Menschen mit erworbenen Hirnschäden. Einzug soll im späten Sommer sein.

In der Wohngemeinschaft werden Assistenten tagsüber den behinderten Bewohnern zur Hand gehen und mit ihnen zusammen das Leben organisieren. Für nächtliche Unterstützung haben sich die nicht behinderten Mitbewohner bereit erklärt. Auch auf die Hilfe ihrer Eltern brauchen Jens, René und Stephanie, Pierre, Annegret und Stephan nicht zu verzichten.

Deren Bildungswege ähneln sich. René ging auf die Förderschule. „Aber da bin ich nicht mehr mitgekommen.“ Ein langer Krankenhausaufenthalt ließ ihn den Anschluss vollends verlieren. Schließlich wurde er als geistig behindert eingestuft und entsprechend beschult. Heute arbeitet René in einer geschützten Werkstatt. „Wir stellen Teile für Krankenhausbetten her, damit sie hoch und runter gestellt werden können.“ Er gehe gern arbeiten, sagt René. Weil es Spaß macht. „Und weil ich doch selber so lange im Krankenhaus war und damit etwas zurückgeben kann.“

Auch Jens freut sich nicht nur für sich allein. Über die Frage, was sich die

WG-Freunde von ihrem neuen Leben erwarten, diskutieren sie lange. „Wir wollen zeigen, dass so etwas geht, damit es andere nachmachen können“, erklären sie einhellig. „Meine Mutti betreut mich und muss sich jetzt auch noch um meine Großeltern kümmern“, erzählt Jens. „Bald wohne ich in unserer WG. Das hilft auch ihr.“

Ab dem 1. Juni startet die WG eine Crowdfunding-Aktion, um 6 000 Euro für ihre neue Kücheneinrichtung zu sammeln. Robust und für Rollis wie für den großen René muss sie geeignet sein: www.99funken.de/6+4

