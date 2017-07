Zeichnen wie die Romantiker Der Künstler Volker Lenkeit gibt Interessierten einen Malkurs im Liebethaler Grund. Dabei schaut man auch durch Wagners Brille.

Mitte Juli gibt es im Liebethaler Grund einen besonderen Malkurs . © Symbolbild: Daniel Förster

Es wird ein augenöffnender Tag: Am 15. Juli, ab 10 Uhr, gibt der Maler und Grafiker Volker Lenkeit Hobbykünstlern die Gelegenheit, die Natur mit den Augen Richard Wagners zu sehen. Man kann zeichnend den Liebethaler Grund erleben und sich mit Stift und Pinsel die Eigenheit der urwüchsigen Landschaft aneignen. Am imposanten Wagnerdenkmal können sich die Kunstinteressierten an der Darstellung der menschlichen Figur üben.

Der Malkurs gehört zum Rahmenprogramm der aktuellen Sonderausstellung „Inspirierende Wanderwelten – Die Schweiz(en) in Grafik, Malerei und Wagners Werk“, die noch bis zum 17. September in den Richard-Wagner-Stätten Graupa und im Pirnaer Stadtmuseum zu sehen ist. In ihr werden die Inspiration Wagners aus der Natur und die musikalischen wie szenischen Umsetzungen in seinen Werken thematisiert. Im Stadtmuseum Pirna sind Werke aus 200 Jahren Kunstgeschichte zu sehen, die einen Eindruck vermitteln, wie die Sächsisch-Böhmische Schweiz im 18. und 19. Jahrhundert aussah.

Von jedem Teilnehmer mitzubringen sind Zeichenmaterialien, Papier und Zeichenunterlage sowie die Verpflegung für den Tag. Der Malkurs dauert etwa sechs Stunden und kostet 20 Euro. (SZ)

Anmeldung telefonisch: 03501 4619650 oder per E-Mail: wagnerstaetten@pirna.de

zur Startseite