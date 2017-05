Zeichenlehrer hört nach 25 Jahren auf Wesselin Gospodinov hat seit 1991 an der Musikschule Malunterricht gegeben. Jetzt wird es ihm zu viel.

Wesselin Gospodinov hat 25 Jahre lang Malunterricht an der Musikschule Döbeln gegeben. Regelmäßig hat er auch seine eigenen Bilder ausgestellt – wie hier 2011 in der Kleinen Galerie. © Archiv

Jedes Jahr haben die Schüler von Wesselin Gospodinov ihre Bilder im Döbelner Rathaus ausgestellt. In diesem Jahr wird es das nicht geben. Und auch seine Malkurse in Döbeln gibt der Kunsterzieher aus Bulgarien auf. „Die Stimmung in den Kursen war schon ziemlich gedrückt“, sagt der 54-Jährige. Etwa 25 Schüler – Kinder bis Senioren – besuchen seine Malkurse. Manche sind seit vielen Jahren dabei, um das Zeichnen und Malen von der Pike auf zu lernen.

1991 war Gospodinov nach Deutschland gekommen. Klemens Lipus, seinerzeit Landrat, habe ihn bei einer Ausstellungseröffnung in der Kleinen Galerie in Döbeln kennengelernt und für einen Malkurs in der Musikschule engagiert, erzählte Gospodinov. Jetzt wird ihm die Belastung zu groß. Nachdem er sich bei der Mittelsächsischen Kultur GmbH vergeblich um eine Festanstellung bemühte, ist Gospodinov im vergangenen Jahr in den Schuldienst gegangen. Er unterrichtet Kunst in der Oberschule Brand-Erbisdorf. „Die Kurse sind wie ein zweiter Beruf. Ich gehe 7 Uhr aus dem Haus und komme erst um 21.30 Uhr zurück. Ich finde es sehr traurig, aber ich musste mich entscheiden.“ (DA/jh)

