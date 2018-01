Zeichen für Mitmenschlichkeit

Nach der Gedenkstunde im King-Haus gingen die Teilnehmer gemeinsam zum Ehrenhain, um Blumengebinde abzulegen.Foto: G. Menzel © HY-photo Gernot Menzel

Hoyerswerda. Seit 1996 gilt der 27. Januar als bundesweiter Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Er bezieht sich auf den 27. Januar 1945, den Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und der beiden anderen Konzentrationslager Auschwitz durch die Rote Armee. Nun fällt dieser Tag in diesem Jahr auf einen Sonnabend, sodass die Gedenkfeier in Hoyerswerda bereits am gestrigen Freitag stattfand. Der Einladung der Stadtverwaltung, des Stadtverbandes der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten und der RAA zur Gedenkstunde im King-Haus und zur Kranzniederlegung am Ehrenhain waren Vertreter des Rathauses, des Stadtrates, von Vereinen und Verbänden sowie Hoyerswerdaer Schüler gefolgt.

Oberbürgermeister Stefan Skora (CDU) hob in seiner Rede die Bedeutung des Gedenktages für die politische Bildung sowie die Bedeutung des Geschichtsprojektes „Wider das Vergessen“ hervor, im Zuge dessen am Donnerstag Zeitzeugen mit Schülern sprachen (TAGEBLATT berichtete). Derartige Gespräche und auch die jährlichen Gedenkstättenfahrten ließen Jugendliche Geschichte vor Ort authentisch wahrnehmen. Geschichtsaufarbeitung, so der OB, sei nichts Rückwärtsgewandtes, sondern fördere das Demokratieverständnis. „Geschichte soll nicht das Gedächtnis beschweren, sondern den Verstand erleuchten“, zitierte der Oberbürgermeister Lessing. Demokratie, Freiheit und Frieden müssten verteidigt werden; alle Extreme, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit dürften nicht Teil der Gesellschaft werden. Das Gemeinwohl gehöre mehr in den Mittelpunkt des Lebens und Entscheidungen, die dem gesellschaftlichen Zusammenleben nützten. „Das Wichtigste ist, immer miteinander im Gespräch zu bleiben.“

Gestaltet wurde die Gedenkstunde von Schülern des Foucault-Gymnasium. Sie trugen Gedichte vor, darunter Schillers „Hoffnung“. Darin drückt der Dichter aus, wie wichtig es ist, nie den Glauben zu verlieren und an seiner Hoffnung festzuhalten. Die RAA zeigte im Anschluss – solange es die Technik zuließ – Aufnahmen eines Zeitzeugengesprächs mit einem Überlebenden des KZ Buchenwald.

Zum Abschluss wurden Blumengebinde am Ehrenhain abgelegt.

