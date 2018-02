Zeichen des Neubeginns vor 400 Jahren

zurück Bild 1 von 3 weiter Diese Aufnahme von 1978 spricht Bände. Das Schloss Hoyerswerda ist heruntergekommen. Das Wappen über dem einstigen Schlossportal ist vor der Witterung nicht geschützt und zerfällt. Der Schlosshof, der auch schon Gefängnishof war, ist gleichzeitig Anlieferbereich der Briketts für die kohlebefeuerte Zentralheizung, die Anfang der 1990er-Jahre außer Betrieb genommen wurde. Foto: Stadtmuseum Diese Aufnahme von 1978 spricht Bände. Das Schloss Hoyerswerda ist heruntergekommen. Das Wappen über dem einstigen Schlossportal ist vor der Witterung nicht geschützt und zerfällt. Der Schlosshof, der auch schon Gefängnishof war, ist gleichzeitig Anlieferbereich der Briketts für die kohlebefeuerte Zentralheizung, die Anfang der 1990er-Jahre außer Betrieb genommen wurde. Foto: Stadtmuseum

Das Wappen des Seyfried von Promnitz, sowie seiner beiden Ehefrauen findet man in Hoyerswerda am Schloss (großes Bild) und am Rathaus (kl. Bild). Das am Rathaus wurde restauriert und mit Farbe versehen, das im Schloss konservierte man im Zustand von 1996 und wird es auch so belassen. Fotos: Uwe Schulz (2)



Die Lage ist etwas verwirrend. Wenn man im Hoyerswerdaer Schloss das Portal sucht, durch das man es Ende des 16. Jahrhundert betreten hätte, dann muss man sich praktisch in die hinterste Ecke des heutigen Hofes begeben und steht vor einem bodentiefen Fenster, gerahmt von Sandstein. Der Wappenteil über der Öffnung ist einem Zustand, der nicht allzu viel von den Wappen erkennen lässt. Doch die Wappen und dieses Portal erzählen viel von diesem Gebäude, wie wir es heute kennen. Denn wie das Schloss bzw. sein burgähnlicher Vorgänger einst ausgesehen haben, ist nicht überliefert. Fakt ist, dass das alte Bauwerk am 30. Januar 1589 durch „Verwahrlosung“, also eine Unachtsamkeit, eines Tischlers abbrannte.

Zu diesem Zeitpunkt gehörte die Herrschaft Hoyerswerda schon sieben Jahre lang Seyfried von Promnitz. Der schlesische Adelige diente Kaiser Maximilian II und Kaiser Rudolf II zuvor viele Jahre als Amtmann und genoss offenbar hohe Anerkennung am Hofe, wie Museumsmitarbeiterin Boglarka Szücs recherchiert hat. Maximilian ernannte ihn 1567 zum Präsidenten der Schlesischen Kammer. Von 1571 bis 1579 war er kaiserlicher Kommissar bei den Schlesischen Fürstentagen. Auch bei den böhmischen Adelsständen war er anerkannt. 1570/71 war Seyfried Mitglied der zentralen Hofkammer in Wien.

Repräsentation statt Schutz

Im Jahr 1561 hatte Fürstbischof Balthasar von Promnitz seinen Großneffen Seyfried zum Hauptmann der Herrschaften Sorau und Triebel in der Niederlausitz benannt. Diese großen Güter erbte er wenig später, wie auch die Pfandrechte im Fürstentum Sagan. Zwei Jahrzehnte später konnte Seyfried von Promnitz 1581 auch noch die Herrschaft Hoyerswerda erwerben, wofür er einige kleine Güter in Schlesien an die Vorbesitzer der Hoyerswerdaer Herrschaft abtrat und einen Wertausgleich von 33 000 Talern zahlte.

Der Mann war vermögend und sehr rührig. Es heißt, dass er die bäuerlichen Untertanen nicht besonders hart belastete. Stattdessen investierte er lieber und zeigte sich in seinen Besitzungen durchaus großzügig. So auch in Hoyerswerda, das im 16. Jahrhunderts einiges durchmachte. Beispielsweise hatte im Jahr 1589 der Blitz in den Turm der Stadtkirche eingeschlagen, so dass dieser abgetragen und erneuert werden musste. Die neue Turmkugel erhielt die Kirche 1590 als Geschenk von Seyfried von Promnitz. Und das Rathaus bekam ein neues Portal, zumindest ist die Jahreszahl 1591 im Portal neben dem Namen von Bürgermeister Stumpff vermerkt. Immerhin war das Rathaus in dem Jahrhundert schon zweimal abgebrannt, zuletzt 1571. Gut möglich, dass es auch erst 20 Jahre später wieder aufgebaut wurde. Wenige hundert Meter entfernt ließ Seyfried von Promnitz parallel dazu ein ganzes Schloss neu bauen – hufeisenförmig im Renaissance-Stil. Die militärischen Entwicklungen und die geänderten Geschmäcker machten Burgen alter Bauart uninteressant. Wenn ein Herrscher neu baute, dann modern und möglichst mit Repräsentationsfaktor. Ein offener Hof, Treppenhaus, Saal mit Kreuzgewölbe und ein Schlossportal gehörten in Hoyerswerda dazu. Seyfried von Promnitz hatte das Geld, um den Dreigeschosser aus Ziegeln bauen und auch mit Ziegeln eindecken zu lassen. Sowohl Schloss als auch Rathaus erhielten das gleiche Wappen über dem Portal.

Genaugenommen sind es drei Wappen. Das in der Mitte zeigt das des Seyfried von Promnitz, links ist das seiner ersten Ehefrau dargestellt. 1558 hatte der 24-jährige Seyfried Ursula von Schaffgotsch auf Herzogwalde-Neuhaus geheiratet. Mit ihr zeugte er 20 Kinder, allerdings überlebte sie 1587 die Geburt des letzten Kindes nicht. 1590, also während der Bauphase von Schloss und Rathaus heiratete Seyfried von Promnitz erneut, und zwar Benigna von Lobkowitz, mit der er eine gemeinsame Tochter hatte. Das Wappen der Dame ist rechts zu sehen.

Wetterschutz aus Sandstein

Seyfried von Promnitz starb 1597. Seine drei Söhne traten das Erbe an, wobei Seyfried der Jüngere die Herrschaft Hoyerswerda erhielt. Doch er zog in den Krieg und verhandelte mit seinem Bruder Weighard (bzw. Weichhard), dass dieser die Herrschaft übernehme. Was er auch tat. Bis 1615 regierte er Hoyerswerda.

Die Wappenportale überstanden unterschiedlich gut die Jahrhunderte. Das am Rathaus ist, restauriert und mit den entsprechenden Farben versehen, in einem sehr guten Zustand. Das am Schloss wurde 1996-97 in dem desolaten Zustand konserviert, in dem es sich damals befand. Dazu nahm man Wappenteil und die zerbrochene Schriftplatte ab, brachte sie zu einem Restaurator nach Chemnitz, wo der Sandstein mechanisch gereinigt und chemisch verfestigt wurde. Die Oberflächen wurden mit Spezialfolien abgedeckt und verklebt. Allerdings war nicht angestrebt, die Wappen wieder zu rekonstruieren. Und so sind sie nach Stand der Technik und Wissenschaft eben gerettet und geschützt worden. Zu diesem Zwecke hatte man aus Cottaer Sandstein in den 1990er Jahren außerdem ein profiliertes Oberteil neu anfertigen lassen, dass seitdem über dem Wappenteil als Wetterschutz angebracht ist.

zur Startseite