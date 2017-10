Zehnkampf im Achteck Frauen und Männer mixen diverse Künste. Sie steigen am 28. Oktober in der Messe zum dritten Mal in den Käfig.

Tiziana Olmo (l.) verlor 2016 gegen Samira El Khawad. © Ronald Bonß

Uwe Korn kennt sich aus. In der DDR war er Judoka – ein ziemlich guter sogar. „Bezirksmeister“, sagt der Dresdner. Kurz vor der Wende lernte er Karate. Wenig später wechselte der jetzt 47-Jährige zum Kickboxen und wurde sogar noch besser: „Sachsens Bester und deutscher Meister.“ Seit Ende der 1990er-Jahre betreibt Korn Mixed Martial Arts.

MMA gibt es hierzulande erst seit der deutschen Einheit. Drei Kampfkünste beherrschte der selbstständige Bauunternehmer schon. Nun eignete er sich andere an. Boxen, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling, Kung Fu, Luta Livre, Muay Thai, Ringen, Sambo und Vale Tudo gehören dazu. Zwei Vergleiche fallen ihm ein: „MMA ist wie Zehnkampf in der Leichtathletik.“

Jeder habe seine Lieblingsstile und Techniken, die er nicht so gut könne. Das führt zu den Ursprüngen dieser Vollkontaktkampfsportart. Einst hieß die Frage: Boxer oder Ringer – wer ist der beste Kämpfer? Sie lässt sich laut Korn nicht so einfach beantworten: „Es gibt nicht die beste Kampfkunst, sondern nur den, der sie am besten mischt. MMA ist auch wie Schach. Die eigenen Fähigkeiten sind die Figuren. Die Kämpfer müssen sie so anwenden, dass sie ihren Gegner matt setzen.“

Korn arbeitet inzwischen als Trainer im MMA-Team Dresden und bereitet derzeit mit seinen Kollegen Lars Grundkowska, Hendrik Nitzsche und Sebastian Steinmann ein Trio im Verein Takedown in der Kleiststraße auf We love MMA am 28. Oktober in der Messe vor. Die Veranstaltungsreihe gastiert zum dritten Mal in der Halle 1. Die beiden bisherigen Auflagen waren annähernd ausverkauft: „Das sind schon Gänsehautaugenblicke, in so einer Arena vor etwa 2 000 Besuchern aufzutreten – egal, ob als Kämpfer oder Trainer. Da bin ich häufig aufgeregter als meine Schützlinge.“

Korn kennt auch die Klischees. Jahrelang genoss MMA in der Öffentlichkeit einen zweifelhaften Ruf: „Für Asoziale, stand häufig in der Klatschpresse.“ Von 2009 bis 2014 gab es ein Fernsehverbot. Bis heute tun TV-Anstalten sich schwer, MMA zu senden. Korn klärt auf und baut Vorurteile ab: „Sie stimmen nicht. Weder geht es brutal zu noch darum, den anderen bloß umzuhauen. Dafür haben wir zu viel Respekt vor dem Gegner. Jeder weiß, wie es einem dabei ergeht.“ Schlimme Blessuren gebe es kaum. MMA sei eine der fairsten Sportarten, bei der zwei Menschen nur mit Händen und Füßen gegeneinander kämpfen.

Die Liste der Tabus ist lang. Sie beinhaltet gut 30 Handlungen, beispielsweise abwärts gerichtete Schläge mit der Spitze des Ellenbogens, anspucken, beißen, Fersentritte in die Nieren, Griffe oder Hebel an den kleinen Gelenken, Haare ziehen, kneifen, Kopfstöße, kratzen, Schläge zum Hals, Stiche mit den Fingern in Augen, Mund, Nasen, Ohren, Tiefschläge, Treffer am Hinterkopf oder an der Wirbelsäule und würgen. All das senkt die Verletzungsgefahr. „Natürlich bleibt immer ein Risiko – so wie in jeder anderen Sportart“, sagt Korn. Dafür gibt es auch beim MMA die Kampfrichter und Ringärzte. Sie greifen im Ernstfall ein, beenden Kämpfe auch vorzeitig.

zur Startseite