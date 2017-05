Zehnkämpfer im Anzug Ex-Hochspringer Raul Spank ist jetzt Berater und Hobbysportler – und darin sehr erfolgreich.

Schickes Hemd statt Sportdress: Raul Spank arbeitet seit Januar in der Unternehmensberatung. © dpa

Jedem Ende wohnt ein Anfang inne, manchmal sogar ein besonderer. „Lisa trat an dem Tag in mein Leben, als ich mit Leistungssport aufgehört habe“, erzählt Raul Spank über die erste Begegnung mit seiner Freundin. „Das war eine gute Ablösung.“ Der frühere Weltklasse-Hochspringer aus Dresden hatte sich im Sommer entschieden, seine Karriere zu beenden.

Es fiel Spank sichtlich schwer, diesen Absprung zu schaffen. Nachdem der WM-Dritte von 2009 immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, wechselte er sogar die Disziplin und versuchte sich als Dreispringer. Doch aus dem Rio-Traum 2016 wurde nichts, der Körper streikte mal wieder. Mit 28 Jahren ist Schluss mit Hochleistungssport.

Den Wechsel in die Berufswelt hatte sich der studierte BWLer mit Schwerpunkt Energiewirtschaft leichter vorgestellt. „Ich bin relativ anspruchsvoll und hatte am Anfang den Ehrgeiz, den Einstieg ganz allein zu schaffen“, sagt Spank. „Dann habe ich auch mal nach links und rechts geschaut und Hilfe angenommen.“ Seit Jahresbeginn arbeitet er bei einer Unternehmensberatung in Berlin. „Ich helfe als Berater, Energie-Projekte voranzutreiben. Ein sehr vielfältiger Job, der mich gut fordert.“ Für Projekte in ganz Deutschland ist er viel unterwegs. „Das ist der einzige Wermutstropfen, dass ich meine Freundin in der Woche oft allein lassen muss.“

Trotz des Jobs spielt Sport in seinem Leben weiter eine wichtige Rolle. „Ich verspüre noch immer einen sehr großen Drang, mich zu bewegen“, sagt er. Zwei- bis dreimal in der Woche macht er Sport, mal ein paar Sprints, mal ein paar Sprünge. Er hat auch mit Taekwondo angefangen.

Vor zwei Wochen trat Spank dann bei einem Jedermann-Zehnkampf in Berlin an. Mit 7 293 Punkten verblüffte er die Konkurrenz – und sich selbst. „So ein Zehnkampf ohne Leistungsgedanken macht einfach Spaß. Wenn der Diskus fliegt, verspüre ich im Bauch sogar ein leichtes Krabbeln wie früher im Hochsprung bei 2,30.“

Ein Comeback als Zehnkämpfer schließt der Olympia-Fünfte von 2008 dennoch aus, selbst, wenn er mit seiner Punktzahl in der aktuellen deutschen Bestenliste auf Rang sechs liegt. Am liebsten hätte ihn sein Berliner Verein für die 400-Meter-Staffel bei den Deutschen Meisterschaften überredet. Aber das habe er negiert, und nicht nur, weil er zu der Zeit Urlaub plane.

Mit dem Kapitel Profisport hat Spank also endgültig abgeschlossen. Ein anderes Ende hätte er sich natürlich gewünscht. „Ich bin ein bisschen wehmütig, dass es nach meinem Wechsel nicht mehr geflutscht hat.“ Als 21-Jähriger feierte er 2009 bei der Heim-WM in Berlin seinen größten Erfolg. „2012 wollte ich unbedingt Olympiasieger werden, sicher, in dem Jahr habe ich einfach zu viel gemacht“, gibt er zu. Und: „Irgendwie war ich damals auch vor Ehrgeiz blind. Natürlich habe ich da überzogen. Das war wie ein Fass ohne Boden.“

Vom Ehrgeiz getrieben, doch von Verletzungen gebremst – so schleppte sich Spank von Saison zu Saison. Auch nach seinem Wechsel 2013 vom Dresdner SC zur LG Nord Berlin blieb der erhoffte Aufschwung aus. Doch würde er den Schritt wieder wagen – „vielleicht hätte ich sogar schon ein Jahr früher gehen sollen“. Trotzdem: Was er mit seinem langjährigen Trainer Jörg Elbe erreicht habe, sei phänomenal. „Sportlich war die Zeit in Berlin nicht so erfolgreich wie in Dresden, aber das ist nicht alles. Für meine menschliche Entwicklung war dieser Weg sehr wichtig.“

Eine Rückkehr in seine Heimat schließt Spank nicht aus und sagt: „Dresden ist die eindeutig schönere Stadt.“

