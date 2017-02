Zehnjährige sucht Lebensretter Luise hat bereits das zweite Mal Leukämie. Für sie wird ein Knochenmarkspender gesucht. Das ist sehr schwierig.

Typisierungsaktion im Mügelner Rathaus am Freitag von 15.30 Uhr bis 19 Uhr.

Luise braucht dringend eine Knochenmarkspende. Die Zehnjährige ist bereits das zweite Mal an Leukämie erkrankt. Ihre Gewebemerkmale sind sehr selten. Deshalb wurde bisher noch kein passender Spender gefunden. „Je mehr Leute sich registrieren lassen, umso größer ist die Chance“, sagte Julia Fippel, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit beim Verein Knochenmark- und Stammzellenspenden (VKS), der seinen Sitz in Dresden hat. Sie bittet darum, dass sich so viele Personen wie möglich typisieren lassen. Das ist durch einen sogenannten Wattestäbchentest möglich. Das heißt: von jeder Wangeninnenwand wird ein Abstrich mithilfe von Wattestäbchen gewonnen. Mit deren Hilfe können im Labor die wichtigsten Gewebemerkmale bestimmt werden.

Der VKS ruft für Freitag, in der Zeit von 15.30 bis 19 Uhr zur Typisierungsaktion im Mügelner Rathaus auf. „Jede Person zwischen 18 und 55 Jahren kann sich als potenzieller Stammzellspender registrieren lassen“, so Julia Fippel. Auch die Stadt Mügeln unterstützt diese Aktion. Zur Aufnahme der Daten kann der Personalausweis mitgebracht werden. Das ist aber keine Voraussetzung. „Wir gehen davon aus, dass die Spendewilligen und wahrheitsgemäße Angaben machen“, so Julia Fippel. Die Spender sollten gesund sein und keine chronischen Erkrankungen wie Diabetes haben beziehungsweise dauerhaft Medikamente einnehmen. Die Typisierung ist kostenlos. Der VKS stellt eine Spendenbox auf, damit ein Teil der Kosten gedeckt werden kann.

Im April vergangenen Jahres gab es eine Typisierungsaktion in Ostrau, um einer an Blutkrebs erkrankten Frau zu helfen gemeinsam organisierten die Ostrauer mit der Gemeinde und Deutschen Knochenmarksspenderdatei (DKMS) diese Aktion.

1 156 Leute beteiligten sich daran. Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) sprach von einem Riesenerfolg. Etwa 65 000 Euro Spenden gingen ein.

Carola aus Döbeln ist die erste Lebensretterin, die durch die Typisierungsaktion in Ostrau gefunden worden ist. Die Döbelnerin hat Stammzellen für eine 46-jährige leukämiekranke Frau aus Deutschland gespendet.

