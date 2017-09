Zehn Vorschläge für neue Grundschule Bautzen sucht nach einem geeigneten Standort für eine fünfte Grundschule. Einen Favoriten gibt es.

© Symbolfoto: dpa

Die Suche nach einem geeigneten Standort für Bautzens fünfte Grundschule beschäftigt die Stadtverwaltung. Inzwischen sind zehn Standort-Vorschläge eingegangen. So sind unter anderem die ehemalige Gagarin-Schule, die Fläche, auf der das Einstein-Gymnasium stand, die Perfecta-Brache am Bahnhof, die Husarenkaserne und eine Fläche im Bautzener Ortsteil Stiebitz im Gespräch. Zwar hat die Verwaltung einen Favoriten – das ehemalige Berufsschulzentrum an der Löbauer Straße – doch weil es zu diesem Standort viele kritische Stimmen gibt, werden jetzt auch alle anderen Vorschläge geprüft. In den kommenden Wochen wollen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Flächen aussortieren, die nicht funktionieren und die anderen dann noch einmal zur Diskussion stellen.

Weil es immer mehr Kinder in Bautzen gibt, wird eine weitere Grundschule dringend gebraucht. Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) würde die neue Schule gern im Schuljahr 2019/2020 in Betrieb nehmen. (SZ/mho)

zur Startseite