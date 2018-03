Zehn Tore in Wurgwitz

Eine Woche vor dem Start in die zweite Saisonphase testete der Tabellen-Zweite der Fußball-Kreisoberliga VfL Pirna-Copitz II den SV Wesenitztal II. Das Team um Trainer Jens Hartmann rangiert in der Kreisliga A momentan auf Rang eins. Die Copitzer siegten mit 4:1 (2:0). Florian Göpfert (19.) und Stefan Martin (36.) trafen vor dem Pausentee. Kurz nach Wiederbeginn schaffte Florian Schuster für die Gäste den Anschluss (47.), Fabian Keidel (66.) und Moritz Krumpelt (70.) machten alles klar für die Landesliga-Reserve.

Ein torreiches Duell lieferten sich die SG Wurgwitz und Chemie Dohna. 6:4 (2:2) gewann am Ende der Tabellen-Sechste der Kreisoberliga. Rene Courtois sorgte nach vier Minuten für die Gästeführung. Zwei Treffer von Jan Oldenburg (29., 33.) drehten die Partie. Richard Henker gelang in der 43. Minute der Ausgleich. Daniel Ritschel (55.) und Marcel Landgraf (58.) brachten Dohna wieder in Vorteil. Doch die Wurgwitzer steckten nicht auf und Daniel Döring traf in der 66. Minute zum 3:4. Nur wenige Sekunden später markierte Ritschel seinen zweiten Streich. Sascha Groß machte es noch einmal spannend (85.), Mike Möbius stellte den Dohnaer Sieg endgültig sicher (88.). Die zweite Garnitur von Chemie Dohna unterlag der SpG Glashütte/Reinhardtsgrimma/Schlottwitz mit 1:11 (0:5). Felix Jäpelt erzielte sieben Treffer für die Gäste. Der SV Saupsdorf siegte gegen BSV Sebnitz II mit 3:2 (1:2). Die Gäste waren durch Alexander Pfeiffer (16.) und Wilhelm Beckert (42.) zweimal in Führung gegangen. Paul Rußig traf jeweils zum Ausgleich (20., 46.). Der Ex-Sebnitzer Kurt Röllig erzielte in der 56. Minute das Siegtor für Saupsdorf. Beim 2:2 (2:1) des 1. FC Pirna II in Kreischa zeichnete sich Nick Siegemund als Doppeltorschütze für Pirna aus.

