Zehn SZ-Liegestühle zu gewinnen Bei der SZ-Sommerumfrage ist Ihre Meinung gefragt. Es geht um das Thema Ausflüge und Urlaub. Mitmachen lohnt sich.

Ein solcher SZ-Liegestuhl könnte bald auch in Ihrem Garten stehen. Machen Sie bei unserer Umfrage und der Verlosung einfach mit.

Würden Sie Freunden oder Bekannten die Sächsische Schweiz oder das Osterzgebirge für einen Tagesausflug empfehlen? Das will die SZ herausfinden. Teilen Sie uns bitte Ihre Meinung mit und nehmen Sie an der SZ-Sommerumfrage teil. Die Ergebnisse der Umfrage werden im August in der Sächsischen Zeitung und auf SZ Online veröffentlicht. Am Ende der Umfrage können Sie, wenn Sie möchten, an der Verlosung von zehn tollen Liegestühlen „Daheeme is scheen“ aus der Reihe „Original sächsisch“ teilnehmen. Im Internet finden Sie die Umfrage hier www.szlink.de/sommerumfrage_saechs_gebirge. Das Ausfüllen nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Neben Ausflügen geht es um die nun komplett wiederaufgebaute Weißeritztalbahn, aber auch um das Thema Auslandsurlaub.

Am Montag starten die SZ-Lokalausgaben eine gemeinsame Serie: „Sommer in Sachsen. Ausflugstipps für die Ferien“. Wohin es geht, wird noch nicht verraten. Nur so viel vorab: Von Niesky bis Döbeln, von Hoyerswerda bis Dippoldiswalde, SZ-Redakteure haben viele besondere Empfehlungen zusammengetragen. Zu lesen jede Woche bis Ende Juli in Ihrer Sächsischen Zeitung. (SZ)

