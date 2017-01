Zehn Stunden Schnee schieben Über Riesa liegt eine zentimeterdicke weiße Schicht. Was Kinder freut, beschert den Hausmeistern viel Arbeit.

Seit 2 Uhr war Göran Schultze am Montag auf den Beinen, um den Schnee von Riesaer Wegen und Parkplätzen zu räumen. Rund 100 Objekte betreut sein Hausmeisterdienst. © Eric Weser

Die Pausitzer Delle ist Göran Schultzes letzter Einsatzort. Seit 2 Uhr morgens ist er mit dem kleinen Traktor im Stadtgebiet unterwegs, hat Kaufhallenparkplätze und Gehwege freigeschoben. Seine Kollegen von der Objektbetreuung Schultze sind ebenfalls schon seit knapp zehn Stunden im Einsatz, sind dem Schnee in Hinterhöfen und vor Hauseingängen mit der Schaufel zu Leibe gerückt. Rund 100 Objekte sind es, an denen die Mitarbeiter des Unternehmens die Wege freiräumen.

Wie sie sind am Montagvormittag viele Menschen in der Region mit dem Schneeschieber unterwegs. Während bis in die Mittagszeit immer wieder dicke weiße Flocken vom Himmel rieseln, ist überall das kratzende Geräusch der Schaufeln zu hören. Knapp zehn Zentimeter Schnee sind es laut Deutschem Wetterdienst, die seit Sonntagabend über Riesa niedergingen. Die Kinder in der Stadt freut das: Während Göran Schultze noch den letzten Gehweg abfährt, haben die Kleinen im benachbarten Kindergarten sichtlichen Spaß beim Rodeln.

Die Erwachsenen im Landkreis haben angesichts des Schneefalls erst einmal andere Probleme. Etwa, sicher zur Arbeit zu gelangen. Für Winterdienste, Hausbesitzer und Hausmeister gibt es angesichts des Wetters ohnehin viel zu tun. Bei der Riesaer Hausverwaltung RDL sind 70 Mitarbeiter seit 5 Uhr morgens unterwegs, um Schnee zu räumen. Auch hier wird nicht mehr nur von Hand geschippt, sagt Geschäftsführer Roland Ledwa. Gerade an den Wirtschaftswegen komme die Fahrzeugtechnik zum Einsatz.

Auch bei der Objektbetreuung Schultze wurde der Wetterbericht am Wochenende vermutlich lauter gedreht. Schließlich mussten angesichts des Schneefalls die Leute zusammengetrommelt werden. „Für den Winterdienst braucht man gutes und arbeitswilliges Personal“, sagt Geschäftsführerin Anja Schultze. Drei fest angestellte Mitarbeiter seien jeden Tag mit dem Schneeräumen beschäftigt, hinzu kommen Teilzeitkräfte, mit denen dann je nach Bedarf aufgestockt wird. Wer sich keinen Hausmeisterdienst leisten kann oder will, muss selbst zur Schippe greifen. Auch private Eigentümer sind nach einem Schneefall in der Pflicht, erklärt Danny Graßhoff von der Riesaer Anwaltskanzlei BSKP.

„Als Faustregel gilt, dass zwischen 7 und 20 Uhr geräumt und gestreut sein sollte.“ Mindestens ein Meter Fußweg sollte es schon sein, rät der Rechtsanwalt. Die Details fänden sich meist in den Satzungen der einzelnen Gemeinden. Dass bei Gericht über die Räum- und Streupflicht gestritten, hat der Riesaer Anwalt schon erlebt. „So etwas kommt häufiger vor.“

Allerdings knüpfe die Rechtssprechung mittlerweile auch hohe Ansprüche an die Eigensicherung der Fußgänger, die einen Gehweg benutzen. Wenn sich jemand leichtsinnig verhält und dann auf einem vereisten Weg stürzt, dann würden das die Gerichte möglicherweise berücksichtigen, so Graßhoff. „Allerdings heißt das nicht, dass der Eigentümer völlig frei von Pflichten ist.“ Grundsätzlich könne es, je nach Einzelfall, richtig teuer werden, wenn beispielsweise jemand stürzt und danach einige Monate nicht arbeiten kann.

Wer selbst arbeiten ist und deshalb tagsüber nicht räumen kann, der ist übrigens von der Streupflicht nicht entbunden, betont der Rechtsanwalt. „Man sollte sich dann gegebenenfalls mit Hilfskräften absichern, wenn man auf der sicheren Seite sein will.“ Zumindest dann, wenn absehbar ist, dass es über den Tag schneien wird. Er wisse aber selbst, dass das nicht unbedingt der Praxis entspricht.

Göran Schultze hat mittlerweile Feierabend.

Satt hat er das Schneeräumen auch nach mehr als zwölf Stunden nicht – obwohl ihm der rechte Arm ein wenig wehtut, mit dem er den Schneeschieber steuert. „Wenn ich nach Hause komme, dann lege ich mich eine Weile hin – und danach wird auf unserem Grundstück geschoben“, sagt er. „Ich mag das.“ Dann schaut er in den Himmel. Ein paar Flocken rieseln immer noch herunter. Schultze schmunzelt. „Die Arbeit für morgen ist gesichert.“ Immerhin, etwas ruhiger könnte es dann zugehen. Der Deutsche Wetterdienst in Leipzig rechnet bis Ende der Woche nicht mehr mit weiteren Niederschlägen.

