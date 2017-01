Zehn Räume für 78 000 Mitglieder Sachsens Feuerwehrlobby hat jetzt im TGZ ihren Hauptsitz. Dort sind die Bedingungen gut – nur an der Anfahrt hapert es.

Karsten Saack ist Vorstandschef des Landesfeuerwehrverbands Sachsen. Die Interessenvertretung von Sachsens Feuerwehren residiert jetzt im Glaubitzer TGZ. © Lutz Weidler

Großer Bahnhof im Glaubitzer Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) : Bürgermeister, Landrat, Ministerialbeamte, Wehrleiter – viele waren da, um dem Landesfeuerwehrverband zu gratulieren. Sachsens Feuerwehr-Lobby hat in der Landkreis-Immobilie im Industriegebiet jetzt ihre neue Geschäftsstelle eröffnet.

Ab sofort vertritt der Verband vom TGZ aus die Interessen von fast 78 000 sächsischen Feuerwehrleuten gegenüber Öffentlichkeit und Politik. So viele sind es, zählt man die etwa 65 000 erwachsenen Mitglieder und die rund 12 500 Mitglieder der Jugendfeuerwehr zusammen, sagt Landesfeuerwehr-Verbandschef Karsten Saack.

Vom Erzgebirge nach Glaubitz

Für den bis 2018 gewählten Ehrenamtler aus Oschatz bedeutet der Umzug des Verbands nach Glaubitz keine längere Anfahrt. Denn bis Ende 2016 saß der Verein im benachbarten entfernten Zeithain.

So gut haben es nicht alle Mitstreiter. Wolfgang Lehmann zum Beispiel ist ehrenamtlicher Fachgebietsleiter bei der Landesjugendfeuerwehr, einer Abteilung innerhalb des Landesfeuerwehrverbands. Deren Geschäftssitz befand sich bis Ende 2016 in Jahnsdorf. Der Erzgebirgsort sei für ihn über die Autobahn günstig zu erreichen gewesen, erzählt Lehmann, der aus Hoyerswerda kommt. Um nach Glaubitz zu gelangen, müsse er jetzt komplett Bundesstraße fahren. Und das dauere deutlich länger.

Dass die Verkehrsanbindung der neuen Geschäftsstelle besser sein könnte, ist sich auch Verbands-Chef Karsten Saack bewusst. Es gebe dennoch gute Gründe, die am Ende für Glaubitz gesprochen hätten, sagt er. Die Zusammenarbeit zwischen Erwachsenen- und Jugendabteilung funktioniere besser, wenn man gemeinsam auf einem Flur sitzt statt hundert Kilometer entfernt. „Und wir sind ja auch Arbeitgeber“, so der Oschatzer unter Verweis auf die derzeit vier hauptamtlichen Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die aus der Gegend um Riesa kommen.

Daneben sei das TGZ räumlich gut für die Arbeit des Verbands geeignet. Einen Gang mit insgesamt zehn Zimmern im Obergeschoss des Südwest-Flügels hat der Verband angemietet. Die meisten Räume sind Büros, in denen die hauptamtlichen Mitarbeiter sitzen. Daneben gibt es Lager- und Abstellräume. Alles in allem biete das TGZ mehr Platz als die frühere Zeithainer Geschäftsstelle, sagt Karsten Saack.

Von den 78 000 Feuerwehrleuten im Land dürften jedoch nur vergleichsweise wenige die Räume zu sehen bekommen. Im Geschäftssitz kommen vor allem Führungskräfte aus den Mitgliedswehren zusammen, um sich über Themen wie zum Beispiel Brandschutzaufklärung, Traditionspflege oder psychologische Einsatznachsorge auszutauschen.

So spärlich besetzt wie derzeit soll der neue Sitz des Landesverbands trotzdem nicht bleiben. Für mehrere Projekte und drei zusätzliche Mitarbeiter hat der Verband Geld beim Freistaat und der Bundeszentrale für politische Bildung beantragt. Werden die Mittel bewilligt, dürfte in die neue Geschäftsstelle noch im ersten Quartal dieses Jahres etwas mehr Leben einziehen. Einen so großen Bahnhof wie bei der Eröffnung wird es aber wohl nicht gleich wieder geben.

