Zehn Punkte aus Döbeln Paralympics-Sieger Martin Schulz ist bei den Wahlen zum Sportler des Jahres in Sachsen und Deutschland nominiert.

Mit dem Gewinn der paralympischen Goldmedaille im Triathlon ist für den für den SC DHfK Leipzig startenden und aus Döbeln stammenden Martin Schulz ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. © dpa

Dreimal Weltmeister war er, fünfmal Europameister, DA-Sportler des Jahres 2013 und Leipzigs Sportler des Jahres 2014: Paratriathlet Martin Schulz vom SC DHfK Leipzig. Der Döbelner, der noch immer Mitglied bei seinem Verein SV 05 ist und erst kürzlich bei einem Schwimmertreffen in seiner Heimatstadt weilte. Und das als erster Gewinner eines Sprinttriathlons bei den paralympischen Spielen von Rio. Damit hat der Sachse im September nicht nur Sportgeschichte geschrieben, sondern als Sportler mit Handicap endgültig sein Schattendasein beendet.

War er vor den Spielen in Rio noch in einem Werbespot zu sehen, häufen sich seit seinem Goldmedaillengewinn die Termine. Interviewanfragen, Händeschütteln, Ehrungen – der Kalender von Martin Schulz ist voll. „Ich konnte mich rein sportlich sehr etablieren. Viele haben mitbekommen und gesehen, dass meine Erfolge keine Eintagsfliege sind, manche versuchen aber auch, auf den Zug aufzuspringen. Deshalb filtere ich Termine jetzt schon“, sagt der 26-Jährige, der nicht wie seine sportlichen Kontrahenten Vollprofi ist, sondern bei den Stadtwerken Leipzig eine 30-Stunden-Stelle hat.

Das würde es natürlich nicht einfacher machen, das Trainingspensum zu absolvieren, das nötig sei, um solche Erfolge zu erreichen. „In den letzten anderthalb Jahren hatte ich Glück, dass ich durch die Top-Team-Förderung vom Deutschen Behindertensportverband und auch der Sächsischen Sporthilfe teilweise freigestellt werden konnte“, sagt Schulz, der sich als derzeit bekanntester sächsischer Parasportler dafür einsetzt, dass in diesem Bereich etwas geschieht.

Auch im Hinblick auf Tokio in vier Jahren, wo der Döbelner seine Goldmedaille verteidigen will. „Allerdings ist Triathlon auf diesem Niveau ein Fulltime-Job. Wenn ich bei vier Trainingseinheiten noch 15 bis 20 Stunden arbeite, geht das nicht. Ich spreche seit Jahren darüber, dass es auch für Parasportler Sportfördergruppen geben muss. So wie es die für andere Athleten bei Bundeswehr oder Polizei auch gibt.“ Nur so könne man sich zu 100 Prozent auf seine Wettkämpfe konzentrieren.

Und auch wenn die mediale Präsenz zusehends größer geworden ist, so sei es dennoch nicht leicht, Sponsoren zu finden. Nicht nur im finanziellen Bereich, sondern zum Beispiel auch für eine Radausrüstung. „Man muss die Geschäfte abklappern und sich vorstellen“, sagt der Goldmedaillengewinner, „einfach versuchen, aus dem Sieg Profit zu holen.“

Auch wenn sich Martin Schulz jetzt schon kaum vor Terminen retten kann, so wird sein Bekanntheitsgrad in den kommenden Wochen noch mehr steigen. Einerseits ist er bei der Wahl zum Sächsischen Sportler des Jahres nominiert und andererseits steht der Döbelner auf der Vorschlagsliste zum Bundesdeutschen Sportler des Jahres, der alljährlich von den deutschen Sportjournalisten gekürt und bei der ZDF-Sportgala in Baden-Baden ausgezeichnet wird.

„Es fühlt sich gut an, wenn das jetzt auch wertgeschätzt wird und man zu den deutschen Sportgrößen gehört“, so der Paralympicssieger, der die maximalen zehn Punkte aus Döbeln für diese Wahl bereits sicher hat. Die stimmberechtigten DA-Sportredakteure wählten natürlich Martin Schulz in dessen Kategorie. Und dass er von vielen Döbelnern in Sachsen gevotet wird, darauf kann sich der amtierende Welt- und Europameister, dem von Geburt an der linke Unterarm fehlt, verlassen.

„Es ist für mich eine große Ehre. Trotz meiner anderen Titel habe ich noch nie im Vordergrund gestanden. Es ist schon schön, wenn man mal so gewürdigt wird“, sagt Schulz, der sich aber auch einer anderen Rolle mehr und mehr bewusst wird. „In der Schwimmhalle, wenn die kleinen Kinder kommen und staunen, muss man sich seiner Vorbildfunktion schon bewusst sein. Da darf man nicht zu spät zum Training kommen“, sagt er und fügt schmunzelnd an: „Ich bin älter geworden. Die Jüngeren beginnen mich, zu siezen.“

Aber auch im Döbelner Stadtbad springt Schulz noch ab und an ins Wasser, um zu trainieren. „Ich freue mich, in Döbeln noch als Döbelner wahrgenommen zu werden. Das ist meine Heimatstadt und das bedeutet mir sehr viel. Deshalb habe ich mich gefreut, beim Schwimmertreffen viele Gesichter wiederzusehen. Gerade auch Simone Jentzsch, meine erste Trainerin, zu der ich immer noch Kontakt habe.“

Dass Martin Schulz weitermacht, nachdem die letzten Feiern beendet, die letzten Hände geschüttelt sind, steht für ihn eigentlich außer Frage. Wohin ihn da sein Weg in der Bundesliga führt, ist noch nicht klar. Vielleicht bleibt er in Leipzig bei Bike 24, vielleicht nimmt er aber auch ein anderes Angebot an.

Ansonsten ständen WM- und EM-Titel sowie Tokio 2020 im Plan, außerdem lokale Wettkämpfe. „So wie in Leipzig, wo ich trotz meines Handicaps um den Sieg mitkämpfen kann“, sagt Schulz, der sich auch mal einen Triathlon über die Halbdistanz vorstellen kann, wenn es mit dem Training vereinbar wäre. „Über die lange Distanz noch nicht, da habe ich noch zu viel Potenzial im Kurzbereich“, sagt er und fügt an: „Denn wenn ich etwas angehe, dann richtig.“ Und so will Martin Schulz noch viele Jahre im Triathlon aktiv sein, wenn das Umfeld stimmt.

Wahl zu Sachsens Sportler des Jahres: www.sport-fuer-sachsen.de

