Zehn Minuten Sturm, zwei Jahre aufräumen

Christian Freund ist der erste, der den Satz „Eigentum verpflichtet“ unterschreiben würde. In Großenhain ist er als der Schulfreund bekannt, der frühere Schulen wieder schick macht. Und das mit Akribie und Einsatz. Der Mann weiß, was Verantwortung bedeutet.

Nur würde er sich auch ein bisschen davon vom Staat wünschen. Sein kleines Wäldchen „Am Mahl“ in Sacka hat er genauso liebevoll hergerichtet, alte Bäume herausgenommen und neu gepflanzt, Durchläufe und Wege erneuert, den Teich entschlammt, eine Sitzbank aufgestellt. Dann kam die Berufsgenossenschaft und meinte, für die Bank übernehme sie aber keine Haftung, wenn da einem etwas passiere. Also musste die Bank wieder weg. Tja, und dann der Sturm. Zehn Minuten an einem eigentlich schönen Junitag. Seitdem liegen riesige Eichen entwurzelt im „Mahl-Wald“. Ein Blick in die Baumkronen lässt viele braun-belaubte Äste erkennen. Da muss noch viel ausgeästet werden. Das alles ist gefährlich, teuer und ohne Forstbetrieb kaum zu machen. Zumal niemand das Holz der grün umgestürzten Eichen kaufen will. Es reißt beim Verarbeiten.

Harvester kommt nicht infrage

Der zuständige Förster Falk Hähnel kann auch nicht so recht helfen. Weil das Wäldchen klein und fast nur aus Laubbäumen besteht und von Wasser durchzogen wird, kommt ein Harvester-Einsatz nicht infrage. Das hat auch eine Versammlung in Röhrsdorf ergeben, wo man für das betroffene Gebiet im Osten des Großenhainer Landes zuständig ist. Die Eigentümer der größeren Kiefernwälder konnten auf die Angebote des Sachsenforst, entsprechende Großmaschinen zu nutzen, eingehen.

In den kleineren Waldstücken nützt sie nichts. Dabei liegen die oft an entscheidenden Punkten, so wie in Sacka, einem beliebten öffentlichen Verbindungsweg zwischen Sacka und Tauscha. Denn das ist die nächste große Frage. Was, wenn jemandem etwas passiert?

Zwar hat Christian Freund das Wäldchen von sich eigens aus mit Schild und Schranke für jeden sichtbar zur „Sperrzone Windbruch“ erklärt, doch daran halten muss sich letztlich keiner. Der Wald ist öffentlich zugänglich und der Waldbesitzer ist keine staatliche Behörde. Rund um den Kamenzer Keulenberg hatte der Sachsenforst gleich nach dem Sturm alles offiziell komplett zum Sperrgebiet erklärt. Im Großenhainer Gebiet dagegen nicht, weil sich die betroffenen Flächen wie ein langes Band durch die Landschaft zogen. Meistenteils tun sie das immer noch. Von der Autobahn aus ist es noch immer gut zu sehen.

Dirk Franko, Referent beim Staatsbetrieb Sachsenforst mahnt: „Mit der Kettensäge loszuziehen, wäre das Gefährlichste, was man tun kann“ Die Bäume hängen seit Wochen extrem auf Spannung. Es wäre nicht das erste Mal, dass beim Ansägen ein Ast wegschnellt und den Waldarbeiter erschlägt. Die Forstbehörde schätzt die Schadensmenge des Gewittersturms vom 22. Juni auf rund 5 000 Kubikmeter Wurf- und Bruchholz mit Schwerpunkten im Ochsenholz bei Frauenhain, im Raschützwald bei Weißig, im Straucher Wald und in den Kmehlener Bergen, am Galgenberg/Hölle bei Linz, an der Finkenmühle bei Kraußnitz, am Rosenberg sowie in den Waldflächen südlich von Ponickau, Liega (Oberwald und südlich der Schweinemast) und den Waldflächen zwischen Thiendorf, Sacka und Welxande. Weil der Sturm nur lokal so einschneidend wahrgenommen wurde, erweckt es bei Besuchern, gerade Pilzsuchern aus dem Großraum Dresden den Eindruck, es sei alles in Ordnung. Doch das ist bei Weitem nicht der Fall. Spaziergänge, Ausritte oder eben Pilzausflüge in die Bruch-Schneisen sollten unbedingt unterbleiben, rät das Forstamt.

Vielfach wird die Gefahr auch erst klar, wenn man hoch in die Wipfel schaut, wo inzwischen verdorrte schwere Äste quer hängen oder Bäume schief über anderen liegen. „Die Gefahr, die von entwurzelten und gebrochenen Bäumen ausgeht, ist erheblich. Wir appellieren deshalb an alle, die Flächen bis zur Beräumung des Schadholzes nicht zu betreten“, sagt Dirk Franko. Nur, wann das ohne Hilfe sein soll – das bleibt unbeantwortet.

