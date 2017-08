Zehn Millionen für schnelles Internet Riesa ist nicht der einzige Ort, der in der Region jetzt von Fördergeldern profitiert.

Der Bund hat 209 Förderbescheide aus dem Bundesprogramm für den Glasfaserausbau vergeben. © Symbolbild/dpa

Schönfeld kann mit 120 000 Euro die Breitbanderschließung vorantreiben. Neben Riesa und Meißen wird im Landkreis noch Stauchitz bedacht – insgesamt werden mehr als zehn Millionen Euro für schnelles Internet ausgereicht. Der Bund hat 209 Förderbescheide aus dem Bundesprogramm für den Glasfaserausbau vergeben. In der vierten Runde flossen 865 Millionen Euro Fördermittel an Landkreise und Kommunen in unterversorgten Regionen. „Dies ist zugleich ein Ansporn für andere Kommunen im Landkreis, ebenfalls die Förderung zu nutzen“, so der CDU-Wahlkreisabgeordnete Thomas de Maizière.

Der Fördersatz beträgt 50 bis 70 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Da das Bundesprogramm mit Förderprogrammen der Länder kombinierbar ist, kann der Förderanteil auf bis zu 90 Prozent gesteigert werden. Insgesamt stehen für die Breitbandförderung aus Bundesmitteln vier Milliarden Euro bereit. (SZ/krü)

