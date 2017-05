Zehn-Meter-Turm gesperrt Im Geibelt-Bad in Pirna finden am 1. und 2. Juni Wartungsarbeiten statt. Sprungturm und Springerbecken sind an beiden Tagen zu.

Im Geibelt-Freibad wird zwei Tage lang nicht gesprungen. © Daniel Förster

Am Donnerstag und Freitag ist das Geibelt-Freibad in Pirna nur eingeschränkt nutzbar. Wie die Stadtwerke am Mittwochnachmittag informierten, lassen die Stadtwerke die einzelnen Plattformen des Sprungturmes neu beschichten. Wegen der Wartungsarbeiten werden der Sprungturm sowie der Bereich des Springerbeckens gesperrt.

Aufgrund der bisherigen Witterungsbedingungen waren diese Wartungs- und Reparaturarbeiten nicht eher möglich, heißt es. Es wird um Verständnis für Einschränkung und Wartung gebeten. (szo)

Ausführliche Informationen zum Geibeltbad Pirna unter Telefon 03501 710900 oder hier.

