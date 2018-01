Zehn Kilometer im Licht der Straßenlaternen Zum traditionellen Neujahrslauf kommt nun in Heidenau ein Citylauf im April dazu. Die Organisatoren haben einen Wunsch.

Lars Franke (32) ist ehrenamtlicher Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Heidenau, die den ersten Citylauf Heidenau organisiert. © Norbert Millauer

Heidenau. In Pirna gibt es im Oktober den 15. Citylauf, Dohna profiliert sich als Laufstadt und Heidenau startete das Jahr zum 42. Mal mit einem Lauf. Nun kommt hier ein Lauf im Frühjahr dazu. Was es damit auf sich hat, wer sich angesprochen fühlen soll und warum im Schein der Laternen gelaufen wird, sagt Mitorganisator Lars Franke von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft.

Warum braucht Heidenau noch eine Laufveranstaltung, Herr Franke?

Die Idee einer größeren Laufveranstaltung in Heidenau besteht schon länger. Das Interesse der DLRG-Mitglieder an sportlicher Betätigung steigt von Jahr zu Jahr. Und da wir nicht nur das Retten, sondern auch die Gesundheitsförderung als Aufgabe sehen, ist die Idee einer eigenen Laufveranstaltung über die Jahre gereift. Durch Gespräche mit dem Zentrumsmanagement und der Stadt hat das Projekt konkrete Form angenommen und das Ziel des Laufes im Stadtzentrum war geboren.

Der erste Lauf findet am 6. April statt. Im Frühjahr ist der Kalender der Läufer meist schon recht voll. Warum sollen sie sich für Heidenau und gegen einen anderen Lauf entscheiden?

Unser Lauf spricht zum einen Sportler an, die einen Straßenlauf suchen, um ihre Form nach dem Winter zu testen, zum anderen bieten wir mit der Teamstaffel Vereinen und Firmen eine gemeinsame sportliche Aktion zur Osterzeit. Nicht nur Laufen, auch Schwimmen und Triathlon erfahren schon einige Jahre einen riesigen Zuspruch. Dafür gibt es in der Tat viele Angebote, die allerdings auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Wir haben uns bewusst für eine Abendveranstaltung entschieden, da die im Frühling eher selten sind. Die Läufer des 10 km-Hauptlaufes rennen somit im Licht der Straßenlaternen, da die Sonne am 6. April 19.46 Uhr untergeht. Mit traditionellen Läufen im Umland kollidiert unser Termin nicht.

Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie bzw. was wäre so eine Zahl, die Sie sich wünschen?

Es ist schwer einzuschätzen, wie diese neue Veranstaltung angenommen wird. Da fehlen uns die Erfahrungen. Ich würde mir wünschen, dass eine dreistellige Zahl an Läufern an der Startlinie steht.

Solche Veranstaltungen leben ja auch von prominenten Läufern. Gibt es da schon jemanden bzw. jemanden, den Sie gern am Start sehen würden?

Es gibt viele tolle Läuferinnen und Läufer in Deutschland. Auch in der Region treten bei Volksläufen immer einige bekannte Namen an wie zum Beispiel Marc Schulze vom Citylauf-Verein Dresden. Wir freuen uns über jeden, der mit seiner Teilnahme unseren Lauf bekannter macht. Dazu zählen wir auch jeden, der Laufen als lockere Freizeitbeschäftigung zur Gesunderhaltung ansieht und der neben sportlichem Ehrgeiz seine Freunde mitbringt.

Wird es weitere Läufe in Heidenau geben?

Mit dem Neujahrslauf gibt es schon eine langjährige Laufveranstaltung. Da zeigt sich jedes Jahr, dass sich die Heidenauer für Ausdauersport begeistern. Deshalb sind wir optimistisch, dass wir am 6. April viele Teilnehmer haben. Wir möchten mit dem Citylauf auch für die kommenden Jahre eine Laufveranstaltung in Heidenau etablieren. Ein weiteres Event dieses Formates planen wir aktuell nicht.

Werden Sie selbst auch mitlaufen?

Da wir als Verein erstmals eine Laufveranstaltung organisieren werde ich mich eher bei der Durchführung einbringen. Vielleicht reicht die Zeit, um bei der Team-Staffel eine zwei Kilometer-Etappe zu laufen.

Das Gespräch führte Heike Sabel.

Anmeldung unter www.citylauf-heidenau.de

