Zehn Fragen zu Freitals neuem Zentrum

Hampel sprach am Mittwoch von Ende 2020 oder 2021. Oberbürgermeister Rumberg betonte noch einmal, dass ihm eine Fertigstellung zum hundertjährigen Stadtjubiläum 2021 wichtig sei. Wann genau die Eröffnung in dem Jahr stattfinde, sei aber nicht entscheidend. Ende 2018 sollen die Arbeiten beginnen.

Das bezweifelten einige der Fragenden. Viele Geschäfte an der Dresdner Straße stünden leer, und die unvermieteten Läden im Mühlenviertel zeigten doch, dass kein Bedarf für weiteren Handel bestehe. Oberbürgermeister Rumberg widersprach dem. „Die Kaufkraft ist da und sogar höher als in Pirna“, sagte er und bezog sich auf eine Analyse der Industrie- und Handelskammer. „Aber sie wandert nach Dresden ab.“ Mit dem neuen Zentrum wolle man Angebote schaffen, sodass die Leute zum Einkaufen in der Stadt blieben.

Wohnen im neuen Zentrum – ist das nicht viel zu laut?

Wohnungen sollen an zwei verschiedenen Orten eingerichtet werden – in drei Mehrfamilienhäusern an der Weißeritz und direkt an der Dresdner Straße. Während die Mehrfamilienhäuser gut vom Straßenlärm abgeschottet sind, könnte es an der Dresdner Straße laut werden. „Das ist für Menschen gedacht, die urbanes Wohnen schätzen“, sagte Rogge. Die Wohnungen sollen sich im vierten Geschoss befinden, Penthouse-Charakter haben und in Richtung des ruhigen Innenhofs ausgerichtet sein.