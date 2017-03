Zehn Euro für einen Liter Benzin Als sie an der Tankstelle bezahlen will, ist kein Geld auf dem Konto. Ein Versehen, sagt die vorbestrafte Betrügerin.

Tanken ist teuer, vor allem, wenn man kein Geld auf dem Konto hat. Eine Meißnerin interessiert das aber nicht. Als Strafe muss sie nun mehr als das Sechsfache der Tankrechnung bezahlen. © dpa

Tanken könnte so schön sein, wenn die blöde Bezahlerei hinterher nicht wäre. Deshalb pfeift eine 30-jährige Meißnerin gleich darauf. Zwar tankt sie an der Tankstelle Schützestraße in Meißen ihren Peugeot für knapp 44 Euro, doch an der Kasse stellt sie - oh Schreck - fest, dass auf ihrem Konto gar kein Geld ist. Deshalb funktioniert die EC-Karte nicht. Sie unterschreibt ein Schuldanerkenntnis, doch ans Bezahlen denkt sie weiterhin nicht. Bis heute, dreieinhalb Monate nach der Tat, hat sie ihre Schulden bei der Tankstelle immer noch nicht beglichen. Als die Pächterin bei der Angeklagten anruft, legt sie einfach auf. Dabei ist es nicht so, dass sie kein Geld hätte. Ihr Auto besitzt und betankt sie immer noch, jetzt zahlt sie mit Bargeld. Doch die alten Schulden sind ihr piepegal. Dabei wäre sie gut beraten gewesen, das Geld bis zum Verhandlungstag zu bezahlen, den Schaden von sich aus gutzumachen. Sowas stimmt Gerichte milde und hätte wohl dazu geführt, dass das Verfahren eingestellt wird. Doch das macht sie nicht, auch zur Verhandlung hat die Meißnerin kein Geld mit.

Alles nur ein Versehen und Schuld ihrer Bank, sagt die Angeklagte. Normalerweise hätte sie Geld auf dem Konto gehabt, aber die Bank brauche immer drei, vier Tage, bis das Arbeitslosengeld II auf dem Konto sei. Und sie schiebt ihre drei Kinder vor. Schließlich habe sie gerade die Kosten für die Kindertagesstätte bezahlen müssen. Doch auf dem Konto war kein Geld, hat die Bank dem Gericht mitgeteilt. Die Kinder toben übrigens während der Verhandlung zur Mittagszeit im Gang des Gerichtes herum. Besuchen sie gar keine Tagesstätte?

Das Ganze wäre wohl glimpflich ausgegangen, wenn die Meißnerin nicht einschlägig vorbestraft wäre und nicht unter Bewährung stünde. Wobei ihre Betrügereien, für die sie zuletzt mit einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt wurde, von einem ganz anderen Kaliber waren. Da war sie gerade mit ihrem damaligen Lebensgefährten und ihren heute drei, vier und fünf Jahre alten Kindern wegen Mietschulden aus der Wohnung geflogen. Und was macht man, wenn man kein Geld für die Miete hat? Richtig, man zieht in Hotels und Pensionen, selbstredend mit Frühstück, man gönnt sich ja sonst nichts. So ins Parkhotel Tharandt, wo sie eine Rechnung von 960 Euro nicht bezahlt, aber auch in drei anderen Herbergen in Wilsdruff und Freital. Und als ob das noch nicht genug wäre, „kauft“ die Angeklagte ein Auto für 3 500 Euro. Nur bezahlt hat sie es bis heute nicht, ebenso wenig hat sie die Rechnungen der Hotels beglichen. Wenigstens die 100 gemeinnützigen Arbeitsstunden als Bewährungsauflage hat sie gemacht.

Das Einzige, was für sie spricht, ist der relativ geringe Schaden, sagt der Staatsanwalt und fordert wegen Betruges eine Geldstrafe von 600 Euro. Die Verteidigerin geht nur von einer Unterschlagung aus, verweist auf die prekären familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen. Der Lebensgefährte der Angeklagte, von dem sie sich getrennt hat, sitzt im Gefängnis. Das bleibt der Angeklagten erspart. Der Richter verurteilt sie wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 300 Euro. Zusammen mit der ausstehenden Rechnung für die 33 Liter sind das also mehr als zehn Euro pro Liter Benzin, die die Angeklagte zu zahlen hat.

Die Strafe führt nicht zum Widerruf der Bewährung. „Sie führen ein Leben auf Pump. Ihnen ist es völlig egal, ob Sie Geld auf dem Konto haben oder nicht“, sagt der Richter. Zuvor hatte die Angeklagte noch versichert, sie werde die 44 Euro an die Tankstelle jetzt zurückzahlen. „Diese Woche, sobald ich das Geld habe.“

