Zehn echte Brautpaare Bei der Doppelmesse am Wochenende in Löbau gibt es viele Überraschungen und Mitmachaktionen für die gesamte Familie.

Seit Montag verwandelt sich die Messehalle in Löbau an der Görlitzer Straße auf rund 4000 Quadratmetern zum Ausstellungsort für „Feiern & genießen und Reisen & vital“. Dahinter verbirgt sich eine Doppelmesse. Die findet nun zum mittlerweile dritten Mal in Folge in Löbau statt. Gestartet ist sie 2015 mit knapp 70 Ausstellern. Über 100 Aussteller konnten nun in diesem Jahr dafür gewonnen werden, teilt die Veranstalterin, Fotografin Annett Scholz aus Bautzen, mit.

Auf die Besucher warten dabei jede Menge Höhepunkte, Mitmachaktionen und eine Genussmeile mit vielen Köstlichkeiten. Kinder können auf den beiden Hüpfburgen toben, in Wasserbälle hinein krabbeln, Minigolf ausprobieren und die Spielstraße in Beschlag nehmen. Ganz besonders freut sich die Bautzener Veranstalterin zehn echte Brautpaare für eine Bühnenshow auf der Messe gewonnen zu haben. Die frisch Vermählten zeigen am Sonnabend, ab 14 Uhr, Hochzeitsmode.

Gute Vorjahresbilanz

Ins bunte Programm an beiden Wochenendtagen eingebunden sind Künstler, Tänzer sowie Musikdarbietungen. „Die Bühne wird die ganze Zeit über bespielt sein“, so Frau Scholz. Selbst eine Cocktailshow steht auf dem Plan. Die Jugend kann sich im Bierkistenklettern ausprobieren. Zu gewinnen gibt es dabei Gutscheine für den Hochseilgarten am Bautzener Stausee. Die Veranstaltung wird also für jedes Alter, egal ob Klein oder Groß, Angebote bereit halten. Lohnend ist die Messe am Wochenende also durchaus für einen Ausflug ganz in Familie.

Bereits im vergangenem Jahr kam das Konzept der Löbauer Doppelmesse gut an. Mehrere tausend Besucher hatten sich auf den Weg nach Löbau gemacht, so die Vorjahresbilanz. Auch in diesem Jahr hofft das Messeteam wieder auf eine solch gute Resonanz. Zumal sogar der Traumurlaub bei der Messe vor Ort gebucht werden kann. Wen das Fernweh reizt, der ist am Wochenende auf dem Messegelände an der richtigen Adresse.

Und es gibt dazu noch Wellnessangebote, Massagen, Sport und vieles mehr. Das eine oder andere Geschenk können die Besucher außerdem mitnehmen und sich von vielen verschiedenen Angeboten rund um die Themen Reisen, Vitalität, Genuss und Feierlichkeiten überraschen sowie inspirieren lassen.

Öffnungszeiten: Die Pforten für die Doppelmesse im Löbauer Messepark öffnen sich am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Eintritt: Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei. Erwachsene zahlen 5 Euro.

