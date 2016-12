Zehn Bäume fallen an der Oderwitzer Lindenallee Pilzarten haben die Bäume stark geschädigt, sodass sie eine Gefahr sind. Im Frühjahr soll es aber Ersatzpflanzungen geben.

An der Oderwitzer Lindenallee müssen zehn Bäume gefällt werden. Darüber informiert die Gemeindeverwaltung. Der Grund für die Maßnahme sind Schäden an diesen Bäumen.

„Im vergangenen Sommer fand eine gemeinsame Begehung der Lindenallee von der Unteren Naturschutzbehörde der Landkreisverwaltung und einem Mitarbeiter der Gemeinde Oderwitz statt“, teilt der Oderwitzer Bauamtsleiter Christian Wirrig mit. Dabei seien umfangreiche Schadstellen an den Bäumen festgestellt worden. „Diese erste Aufnahme des Sachverhaltes wurde zum Anlass genommen, durch einen Baumsachverständigen die Bäume an der Lindenallee genauer untersuchen zu lassen“, so Wirrig. „Das Gutachten ergab, dass eine Vielzahl der Bäume durch verschiedene Pilzarten stark geschädigt sind. Eine Fällung der in ihrer Standsicherheit gefährdeten Bäume ist zum Schutz der Bevölkerung und zur Verhinderung der Ausbreitung der Pilze zwingend erforderlich.“

Von den 42 vorhandenen Bäumen müssen in der aktuellen Fällperiode nun zehn Bäume gefällt werden. Für diese Bäume sollen laut Christian Wirrig aber im Frühjahr 2017 an gleicher Stelle neue Linden gepflanzt werden. Die auszuführenden Arbeiten wurden eng mit den Sachgebieten Naturschutz und Denkmalschutz der Landkreisbehörde abgestimmt. „Sicher wird sich die Wahrnehmung der Allee nach den Fällungen verändern“, sagt Christian Wirrig. „Der Schutz von Menschenleben hat jedoch in diesem Fall eine höhere Wertigkeit und rechtfertigt den Eingriff.“ Mit der Ersatzpflanzung der Bäume ist bereits ein Fachunternehmen beauftragt. Somit ist der Erhalt der Lindenallee gegeben. (SZ/se)

