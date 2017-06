Zehn Abiturienten mit Traumnote An den Gymnasien im Raum Bautzen wurden in diesem Jahr sehr gute Ergebnisse erzielt.

Am Freitag gibt es Zeugnisse. Zehn Abiturienten im Bautzener Land können sich dabei über die Traumnote 1,0 freuen. © dpa

Am Freitag bekommen die Schüler in Sachsen ihre Zeugnisse. Die Absolventen hingegen haben sie schon in der Tasche, so konnten die Abiturienten bereits am vorigen beziehungsweise vorletzten Wochenende ihre Reifezeugnisse in Empfang nehmen. Vor allem an den Bautzener Gymnasien freut man sich über einen sehr erfolgreichen Jahrgang. Am Schiller-Gymnasium schafften die gut 100 Schüler einen Gesamtdurchschnitt von 2,0. Sechs von ihnen schnitten sogar mit 1,0 ab. Über diese Traumnote freuen sich Tom Schneider, Elisabeth Schmidt, Elisabeth Mai, Lena Hesse, Sebastian Thiele und Jannek Liebscher. Am Melanchthon-Gymnasium erreichten das Katharina Schäffner, Ariane Worm und Gustav Mehner. Am Wilthener Kant-Gymnasium schloss Emily Heilfort mit 1,0 ab.

An diesen beiden wie auch am Sorbischen Gymnasium in Bautzen lag der Gesamtdurchschnitt bei 2,2, am Goethe-Gymnasium in Bischofswerda bei 2,3. (SZ/MSM)

