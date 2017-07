Zehistaer Straße wird geknickt Weil die Südumfahrung gebaut wird, macht die Trasse künftig einen Bogen. Anschließend wird daraus ein Kreis.

Am Penny auf der Zehistaer Straße wird ab Montag die Straße halbseitig gesperrt. © Norbert Millauer

Kraftfahrer müssen ab kommenden Montag einen Engpass auf der Zehistaer Straße in Pirna in Kauf nehmen. Wegen einer Baustelle stellen die Handwerker in Höhe des Penny-Marktes bis einschließlich 19. Juli eine Ampel auf. Der Verkehr wird halbseitig an der Baustelle vorbei geleitet. Der Grund: Im Zuge des Baus der neuen Pirnaer Südumfahrung entstehen ab Herbst dieses Jahres ein neuer Kreisverkehr an der Zehistaer Straße sowie eine Brücke über die Trasse. Nach Auskunft der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) müssen zuvor umfangreich Kabel und Rohre umverlegt werden. Betroffen davon sind unter anderem Regen- und Schmutzwasserkanäle, Trinkwasser- und Gasleitungen, Strom-, Fernmelde- und Steuerkabel sowie Leitungen für die Straßenlampen. Damit die Fachleute für diese Arbeiten ausreichend Baufreiheit haben, wird die Zehistaer Straße um die Baustelle herumgeführt. Vom 17. bis 19. Juli wird die provisorische Kurve an die bisherige Zehistaer Straße angebunden. Daher wird die Trasse halbseitig gesperrt.

Ab 24. Juli wird der Verkehr dann vollständig über die Umleitung fließen. Kraftfahrer, Radler und Fußgänger werden dann bis zum Sommer 2019 um die spätere Baustelle herumgeführt.

In dem Bereich, in dem Arbeiter die Kabel und Rohre in neue Trassen verlegen, wird die Zehistaer Straße zurückgebaut. So beeinträchtigen ihre Arbeiten nicht den fließenden Verkehr. Allerdings muss auch die Umleitungsstrecke hin und wieder kurzfristig halbseitig gesperrt werden. Dann regelt dort eine Ampel den Verkehr. Nachdem sämtliche Kabel- und Rohrarbeiten erledigt sind, beginnen Spezialisten im Herbst dieses Jahres mit dem Bau der Brücke über die Seidewitz. Laut der Deges soll dann ab 2022 der Verkehr auf der Südumfahrung rollen.

