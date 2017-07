Zehistaer Straße macht großen Bogen Die Umleitung ab Montag deutet auf den Baustart an der neuen Südumfahrung hin. Bis dahin dauert es aber noch ein wenig.

zurück Bild 1 von 2 weiter Bauleute binden in dieser Woche die neue Umleitungsschleife an die bestehende Zehistaer Straße an. Ab Montag rollt der Verkehr dann für voraussichtlich zwei Jahre über den Umweg. © Karl-Ludwig Oberthuer Bauleute binden in dieser Woche die neue Umleitungsschleife an die bestehende Zehistaer Straße an. Ab Montag rollt der Verkehr dann für voraussichtlich zwei Jahre über den Umweg.



Nichts bleibt, wie es war: Dort, wo die Zehistaer Straße in Pirna seit Ewigkeiten als lange Gerade daherkommt, vorbei an Wiesen, Hundesportplatz und Penny-Markt, macht sie nun einen großen Bogen. Die Fachleute von der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) nennen ihn „Omega“, weil die Schleife aus der Luft ein wenig so aussieht wie der griechische Buchstabe.

Vom 24. Juli an bis voraussichtlich zum Sommer 2019 werden Kraftfahrer, Radler und Fußgänger über diesen Bogen geleitet. Das dazwischen liegende Geradeaus-Stück der Zehistaer Straße verschwindet. Der Grund: Die Inbetriebnahme der Umleitung markiert so etwas wie den tatsächlichen Baustart an Pirnas neuer Südumfahrung, und dafür brauchen die Bauleute jede Menge Platz.

Nach Auskunft der Deges entsteht ab Herbst dieses Jahres im Zuge des Neubaus der Ortsumgehung ein neuer Kreisverkehr an der Zehistaer Straße, in den später die Trasse selbst als auch die Auf- und Abfahrten von der künftigen Umgehungsstraße münden. Ebenfalls im Herbst beginnen Spezialisten damit, die Brücken der Südumfahrung über die Zehistaer Straße und die Seidewitz zu errichten.

Bevor es jedoch losgehen kann, müssen jede Menge Rohre und Leitungen im Untergrund umverlegt werden. Für Regen- und Schmutzwasserkanäle, Trinkwasser- und Gasleitungen, Strom- und Fernmeldekabel sowie für Leitungen der Straßenlampen müssen neue Trassen gefunden werden, damit das unterirdische Geflecht später nicht den Straßenbauern im Weg ist. Für diese Arbeiten ist laut Deges notwendig, die Zehistaer Straße um diesen Bereich herumzuführen. Schon Anfang dieser Woche hatten die Bauleute begonnen, diese Umleitung an die bestehende Trasse anzuschließen, per Ampel wurde der Verkehr über die halbseitig gesperrte Strecke gelotst. Ab Montag fließt der Verkehr dann regulär zweispurig über die Schleife.

Der dann nicht mehr benutzte Abschnitt der Zehistaer Straße wird laut der Deges zurückgebaut, sodass die Kabel- und Kanalverlegearbeiten in den nächsten drei Monaten weitgehend über die Bühne gehen können, ohne den fließenden Verkehr zu beeinträchtigen. So ganz ohne Engpässe geht es allerdings nicht: Auch die Umleitungsschleife muss an einigen Tagen mal halbseitig gesperrt werden, eine Ampel regelt dann den Verkehr. Die Arbeiten am Kreisverkehr sowie an den Brücken über die Zehistaer Straße und über die Seidewitz werden laut dem aktuellen Zeitplan für die Südumfahrung voraussichtlich bis Mitte 2019 dauern.

Sind die Bauwerke fertig, folgen dann von 2018 bis 2021 die über 900 Meter lange Brücke über das Gottleubatal, von 2019 bis 2022 der Tunnel durch den Kohlberg, ebenfalls von 2019 bis 2022 die Anbindung der Südumfahrung an den bereits existierenden Autobahnzubringer. Aus technologischen Gründen werden die Auf- und Abfahrten von der Ortsumgehung zum Kreisverkehr Zehistaer Straße erst ziemlich zum Schluss gebaut. Etwa Mitte 2022, so der Plan, soll der Verkehr über die fertige Südumfahrung rollen. Der Bau der Ortsumgehung kostet rund 97 Millionen Euro, die Gelder stellt der Bund bereit.

