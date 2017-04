Zeckenalarm im Landkreis Görlitz Kaum sind die Temperaturen milder, gehen die Zecken wieder auf Menschenjagd. Die Experten raten dringend, sich gegen Borreliose zu schützen.

Grashalme sind ihr Lieblingsort, menschliche Haut aber auch: Wer im Grünen war, sollte seine Haut anschließend dringend auf Zecken absuchen.

Axel Christian ist Zoologe am Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz und Spezialist für Raubmilben und Zecken.

Dieses Jucken nach der Gartenarbeit. So ein ungutes Gefühl, sich eine Zecke eingefangen zu haben. Selbst jetzt schon sind die winzigen, aber gefährlichen Krabbler bereits wieder aktiv. Sie kommen schon ab etwa 10 Grad herausgekrochen und nicht etwa erst im Frühsommer.

Das zu unterschätzen, kann fatale Folgen haben. Wie Ronny Scharntke, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Görlitz, sagt, wurden seit Jahresbeginn sachsenweit schon 87 Borreliose-Erkrankungen gemeldet. Mit geschätzten 80000 Neuerkrankungen pro Jahr ist Borreliose die häufigste von Zecken übertragene Infektionskrankheit in Deutschland. Im vergangenen Jahr gab es laut Robert-Koch-Institut 2117 Erkrankungsfälle.

Im Frühstadium muss deshalb niemand in Panik verfallen, dann können Betroffene noch gut mit Antibiotika behandelt werden, denn Borreliose ist eine bakterielle Infektion. Ist diese aber schon fortgeschritten, kann es zu neurologischen oder internistischen Ausfällen kommen. Bleibt eine Borreliose unbehandelt, drohen chronische Entzündungen von Gelenken, Rückenmark und Gehirn. Die Borrelien-Bakterien werden von Zecken übertragen. „Anders als bei der Frühsommer-Meningoenzephalitis, die ebenfalls von Zecken übertragen wird, gibt es für die Borreliose keinen Impfstoff“, sagt Ronny Scharntke. „Wer die schönen Frühlingstage für Waldspaziergänge, Gartenarbeit oder ein erstes Picknick im Park nutzt, sollte einige Vorkehrungen ergreifen.“ Lange Hosen, Socken und geschlossene Schuhe sind der beste Schutz.

Abends am besten unter die Dusche, denn wie Zeckenexperte Axel Christian vom Görlitzer Senckenberginstitut vor geraumer Zeit gegenüber der SZ erklärte, wandere die Zecke – oder der Holzbock, wie es im Volksmund heißt – zunächst stundenlang auf der Haut hin und her. Erst, wenn sie eine dünne Hautstelle gefunden hat, sticht sie zu und ist durch den Duschschwall nicht mehr ohne Weiteres abzuspülen. Arm- oder Kniebeugen werden von Zecken besonders geliebt, hier lohnt sich genaues Absuchen. Manchmal kann auch eine Lupe dazu hilfreich sein, sind doch die Holzböcke mitunter so winzig, dass sie leicht für einen kleinen Leberfleck oder gerade bei Kindern auch für einen Dreckspritzer gehalten werden können.

Ronny Scharntke rät, in jedem Fall die Ruhe zu bewahren. Nicht jede Zecke trage die Borrelien-Bakterien in sich. Wird eine Zecke innerhalb von 24 Stunden entfernt, ist es meist ohnehin noch nicht zu einer Übertragung gekommen. Wichtig ist, die eigene Haut im Auge zu behalten. Entwickelt sich eine rund ausbreitende Rötung, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegen eine weitere Zeckenkrankheit ist hingegen ein Kraut gewachsen – oder vielmehr ein Impfstoff entwickelt: Gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), eine Hirnhautentzündung, sollten sich vor allem Bewohner oder Besucher der ausgewiesenen Risikogebiete schützen lassen, rät Ronny Scharntke. In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut (RKI) mittlerweile 146 Kreise als FSME-Risikogebiete definiert. Dazu gehört in Sachsen auch der Vogtlandkreis. In Deutschland sind es weiterhin Bayern, Baden-Württemberg, Süd-Hessen und der Südosten von Thüringen. Auch Reisende nach Finnland, Schweden, Dänemark, Polen, Russland, Österreich, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Norditalien oder Ungarn setzen sich einem hohen FSME-Risiko aus.

Doch auch wenn der Landkreis Görlitz noch kein ausgewiesenes FSME-Gebiet ist, Zeckengebiet ist er allemal. Die Zeckeninvasion, die immer weiter auf dem Vormarsch ist, macht dabei auch vor Städten nicht halt. Längst haben sich Axel Christian zufolge die kleinen Tierchen auch im Görlitzer Stadtpark, rund um die Landeskrone und natürlich in den vielen Görlitzer Kleingartenkolonien ausgebreitet.

