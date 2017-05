Zeckenalarm! Kaum sind die Temperaturen milder, gehen die Zecken wieder auf Menschenjagd. Experten raten auch den Döbelnern, sich gegen Borreliose zu schützen.

Grashalme sind ihr Lieblingsort, menschliche Haut aber auch: Wer im Grünen war, sollte seine Haut anschließend dringend auf Zecken absuchen. © Archiv/dpa

Dieses Jucken nach der Gartenarbeit. So ein ungutes Gefühl, sich eine Zecke eingefangen zu haben. Selbst jetzt schon sind die winzigen, aber gefährlichen Krabbler bereits wieder aktiv. Sie kommen schon ab etwa 10 Grad herausgekrochen.

Das zu unterschätzen, kann fatale Folgen haben. Wie Dr. Fabian Mangerl, Landesgeschäftsführer der Barmer, sagt, wurden seit Jahresbeginn sachsenweit schon 87 Borreliose-Erkrankungen gemeldet. Mit geschätzten 80 000 Neuerkrankungen pro Jahr sei Borreliose die häufigste von Zecken übertragene Infektionskrankheit in Deutschland. Im vergangenen Jahr gab es laut Robert-Koch-Institut (RKI) 2 117 Erkrankungsfälle.

Im Frühstadium muss deshalb niemand in Panik verfallen, dann können Betroffene noch gut mit Antibiotika behandelt werden, denn Borreliose ist eine bakterielle Infektion. Ist diese aber schon fortgeschritten, kann es zu neurologischen oder internistischen Ausfällen kommen. Bleibt eine Borreliose unbehandelt, drohen chronische Entzündungen von Gelenken, Rückenmark und Gehirn. Die sogenannten Borrelien werden von Zecken übertragen. „Anders als bei der Frühsommer-Meningoenzephalitis, die ebenfalls von Zecken übertragen wird, gibt es für die Borreliose keinen Impfstoff“, erklärt Dr. Andreas Prokop, Leiter des Referats Amtsärztlicher und Sozialpsychiatrischer Dienst/Gesundheitsberatung im Landratsamt Mittelsachsen. Die Lyme-Borreliose ist die häufigste durch Zecken übertragene Erkrankung in Europa. Etwa drei bis fünf aller Zecken seien mit Borrelien befallen. „Die klinische Symptomatik der Multisystemerkrankung kann sehr vielgestaltig sein und umfasst insbesondere Symptome an Haut, Nervensystem, Gelenke und Herz“, so Prokop.

Fünf gemeldete Borreliose-Fälle

Dem Gesundheitsamt wurden im vergangenen Jahr 235 labordiagnostische Nachweise gemeldet. Für 2017 liegen, Stand Freitag, fünf gemeldete Fälle vor. Das sind weniger als im Vergleichszeitraum 2016. Bereits Mitte März waren damals fünf Fälle von Borreliose gemeldet worden. Grund war die ungewöhnlich milde Witterung. Die Zahl der Borreliose-Erkrankten sei Schwankungen unterworfen: Vor sechs Jahren wurden insgesamt 125 Fälle gemeldet. 2012 waren es 52, im Jahr darauf 113. 2014 sind 87 Mittelsachsen erkrankt, 2015 insgesamt 127.

Wer die schönen Frühlingstage für Waldspaziergänge, Gartenarbeit oder ein erstes Picknick im Park nutzt, sollte Vorkehrungen ergreifen: Lange Hosen, Socken und geschlossene Schuhe sind der beste Schutz. Abends am besten unter die Dusche, denn wie Prokop kürzlich gegenüber dem DA sagte, wandere die Zecke – volkstümlich Holzbock genannt – zunächst stundenlang auf der Haut herum. Erst, wenn sie eine dünne Hautstelle gefunden hat, sticht sie zu und ist durch den Duschstrahl nicht mehr ohne Weiteres abzuspülen. Arm- oder Kniebeugen werden von Zecken besonders geliebt, hier lohnt sich genaues Absuchen. Manchmal kann auch eine Lupe dazu hilfreich sein, denn sie sind mitunter so winzig, dass sie leicht für einen kleinen Leberfleck oder gerade bei Kindern auch für einen Dreckspritzer gehalten werden können.

Fabian Mangerl von der Barmer rät, in jedem Fall Ruhe zu bewahren. Nicht jede Zecke trage die Borrelien in sich. Wird eine Zecke innerhalb von 24 Stunden entfernt, ist es meist ohnehin noch nicht zu einer Übertragung gekommen. Wichtig ist, die eigene Haut im Auge zu behalten. Entwickelt sich eine rund ausbreitende Rötung, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Übertragung von Tier zu Mensch

Die Zecken stechen Tiere, Warmblüter, saugen dann ihren Körper voll mit Blut und nehmen so die Borrelien auf. „Stechen sie anschließend einen Menschen, gelangen die Bakterien nach einer längeren Saugzeit – über die genaue Dauer streiten sich die Experten – in unseren Körper. Aber das Erkrankungsrisiko steigt mit zunehmender Saugdauer deutlich“, erklärt Amtsarzt Andreas Prokop.

Gegen eine weitere Zeckenkrankheit ist hingegen ein Kraut gewachsen – oder vielmehr ein Impfstoff entwickelt: Gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), eine Hirnhautentzündung, sollten sich vor allem Bewohner oder Besucher der ausgewiesenen Risikogebiete schützen lassen, so Fabian Mangerl. In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut (RKI) mittlerweile 146 Kreise als FSME-Risikogebiete definiert. Dazu gehört in Sachsen auch der Vogtlandkreis. In Deutschland sind es weiterhin Bayern, Baden-Württemberg, Süd-Hessen und der Südosten von Thüringen. Der Landkreis Mittelsachsen ist kein ausgewiesenes FSME-Gebiet. In den vergangenen fünf Jahren hatte sich dem Gesundheitsamt zufolge kein einziger Mittelsachse mit dem Virus infiziert. „Es tragen auch nur 0,5 bis ein Prozent der Zecken das Virus in sich“, so Dr. Prokop.

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis kann in schweren Fällen zu dauerhaften Lähmungen, zur Entzündung des Gehirns und der Schädigung des Rückenmarks bis hin zum Tode führen. Fabian Mangerl von der Barmer rät deshalb: „In den Risikogebieten selbst oder vor Urlaubsreisen in entsprechende Regionen ist eine vorbeugende Impfung der beste Schutz.“ Wer sich der Gefahr einer Hirnhautentzündung nicht aussetzen wolle, benötige in der Regel drei Impfungen, um den vollen Impfschutz zu erreichen. „Ein bis drei Monate nach der ersten Impfung findet eine zweite statt, bis zu zwölf Monate später erfolgt eine dritte“, so Mangerl. Der Impfschutz halte dann mindestens drei Jahre und führe bei 99 Prozent der Geimpften zu einem vollständigen Schutz.

zur Startseite