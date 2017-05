Zeckenalarm! Im Kreis Bautzen infizieren sich jedes Jahr mehr als 100 Menschen an Borreliose. Und das ist nur die offizielle Zahl.

Grashalme sind ihr Lieblingsort, menschliche Haut aber auch: Wer im Grünen war, sollte seinen Körper anschließend dringend auf Zecken absuchen. © dpa

Diese Krankheit ist wie ein Chamäleon, so beschreibt es eine Patientin aus Bautzen: Jeden Tag stecken die Schmerzen woanders – mal in den Knien, mal im Ellenbogen, mal im Gesicht. Mal kribbelt die Haut wie von Tausenden Ameisen. Mal fühlen sich die Beine wie gelähmt an. Mal ist der ganze Körper schon am Morgen so erschöpft wie nach einem langen, anstrengenden Tag.

Borreliose hat viele Gesichter: Die Erreger können Gelenk-, Herzmuskel- und Nervenentzündungen hervorrufen, Rückenmark und Gehirn schädigen, zu Lähmungen führen. „Die Krankheit tötet einen nicht, aber sie nimmt einem das Leben. Vielen ist das so drastisch gar nicht bewusst“, sagt die Bautzenerin, die seit ihrer Borreliose-Infektion vor 15 Jahren chronisch schwer krank ist.

Und die Krankheit ist weiter auf dem Vormarsch. Gerade jetzt heißt es wieder, besonders wachsam zu sein, warnen Gesundheitsexperten. Bei der Krankenkasse Barmer geht man von einer stetig wachsenden Übertragungsgefahr aus. „Mittlerweile kommen Zecken nicht mehr nur in Wäldern und hohen Gräsern vor, sondern auch in Kleingärten und Parks“, sagt Barmer-Landesgeschäftsführer Fabian Magerl. „Der eigene Garten wird als Zeckenreservoir und damit als Risikogebiet aber bisher noch völlig unterschätzt.“

Zecken nicht nur im Sommer

Anders als oft vermutet, werden Zecken auch nicht erst im Sommer aktiv, sondern schon dann, wenn sich die Temperaturen der Zehn-Grad-Grenze annähern. Durch das allgemein mildere Klima scheint das im Übrigen immer früher der Fall zu sein, sagt Anett Hofmann vom Sächsischen Gesundheitsministerium. Möglicherweise hätten sich die Zecken auch immer besser an kühlere Tage und Regionen angepasst.

Allein im Landkreis Bautzen sind dem Gesundheitsamt im vorigen Jahr 143 Borreliose-Befunde gemeldet worden. In diesem Jahr sind es bis Ende April schon 13. Und das sind nur die tatsächlich bekannten Fälle. Nicht immer, sagt Ulrike Menzel vom Gesundheitsamt, werden Beschwerden von Patienten tatsächlich auf eine Borreliose-Infektion zurückgeführt. Die Ärztin geht davon aus, dass es noch immer eine hohe Dunkelziffer gibt, obwohl heute bereits viel mehr über Borrelien-Infektionen bekannt ist als noch vor Jahren.

Etwa jede dritte Zecke trägt den Krankheitserreger in sich. Und auch nur jeder Dritte, der von einer Erreger-Zecke gebissen wird, erkrankt tatsächlich an Borreliose. Dennoch rät Ulrike Menzel, sich so gut wie möglich vor Zecken zu schützen. Da hilft es schon, bei seinen Freizeitaktivitäten in der Natur feste Schuhe, Socken, lange Hosen und langärmlige Oberbekleidung zu tragen. Zusätzlich kann man die Haut mit handelsüblichen Insektenschutzmitteln aus der Drogerie oder der Apotheke schützen.

Lupe kann hilfreich sein

Wichtig ist es auch, sich nach einem Waldspaziergang, der Gartenarbeit oder einem Picknick im Park auf einen möglichen Zeckenbiss zu kontrollieren, sagt Ulrike Menzel, am besten abends unter die Dusche. Zecken bevorzugen dünne und weiche Hautstellen. Haben sie erst einmal eine passende Stelle gefunden, saugen sie sich fest, so beispielsweise besonders gern in Arm- oder Kniebeugen. Manchmal kann beim Absuchen auch eine Lupe ganz hilfreich sein, sind doch die Zecken mitunter so winzig, dass sie leicht für einen kleinen Leberfleck oder – gerade bei Kindern – auch für einen Dreckspritzer gehalten werden können.

Beim Entfernen helfen spezielle Zeckenzangen oder eine Pinzette. Ehe der Borreliose-Erreger aber tatsächlich übertragen wird, muss die Zecke erst einmal mehrere Stunden am Körper sitzen und saugen. Je eher sie also wieder entfernt wird, umso besser. Sollte sich nach einem Zeckenbiss allerdings die sogenannte „Wanderröte“ einstellen, also ein roter Kreis um die Einstichstelle bilden, dann sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.

Neben Borreliose übertragen Zecken auch noch eine weitere Infektionskrankheit, die Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, eine Form der Gehirnhautentzündung. „Bei uns im Landkreis tragen die Zecken diesen Erreger aber nicht in sich“, sagt Ulrike Menzel. Doch es gibt ausgewiesene Risikogebiete, dazu gehören neben Süddeutschland unter anderem auch Urlaubsländer wie Österreich, Norditalien, Ungarn, Dänemark oder Schweden.

Anders als bei Borreliose kann man sich vor einer FSME-Infektion aber gut schützen: mit einer Impfung. „Bevor man in den Urlaub fährt, sollte man sich unbedingt auf der Risikokarte informieren, wie gefährdet das Urlaubsgebiet ist“, rät Ulrike Menzel. „Wer in ein ausgewiesenes Risikogebiet reisen will, der sollte sich rechtzeitig vor dem Urlaub impfen lassen“. Bei Fragen könne man sich jederzeit an seinen Hausarzt, aber auch an das Gesundheitsamt wenden. Gut informieren kann man sich auch im Internet auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts.

