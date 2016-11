Zecken infizieren 28 weitere Menschen

So langsam treten die Zecken in ihre Ruhephase, bevor sie im Frühjahr wieder aktiv werden und stechen. Vorher haben sich im Oktober aber noch einmal 28 Dresdner mit Borreliose infiziert, teilt das Gesundheitsamt auf SZ-Anfrage mit. Bereits im September waren in der Stadt so viele Menschen erkankt wie im gesamten letzten Jahr. Insgesamt sind es 2016 schon 270 Fälle, die gemeldet worden sind.

Bei der Lyme-Borreliose übertragen Zecken mit ihrem Stich Bakterien in den menschlichen Körper, die Nervenschmerzen, Lähmungen und Entzündungen im Gehirn hervorrufen können. Typisch ist die ringförmige Rötung, die erst Tage oder Wochen nach dem Biss auftritt. Eine Impfung gibt es nicht. Die Krankheit wird mit Antibiotika behandelt. Bei der FSME, der Frühsommer-Meningoenzephalitis, verursachen Viren zunächst grippeähnliche Symptome wie Fieber und Gliederschmerzen. Später entwickelt sich in vielen Fällen eine Gehirnentzündung, die lebensgefährlich ist. An FSME sind dieses Jahr zwei Dresdner erkrankt. Vorgebeugt werden kann durch eine Impfung. Ist die Krankheit ausgebrochen, lassen sich nur die Symptome behandeln. (SZ/sr/jv)

