Zecken auf dem Vormarsch Das kleine Tier ist Auslöser einer schweren Krankheit. Die Zahl der Fälle von Borreliose hat sich in einem Jahr fast verdoppelt.

Stefan Leutert von der Döbelner Rosen-Apotheke zeigt Sprays, die Schutz vor Zecken bieten, und Zeckenzangen, mit denen Tiere, die sich bereits am Körper festgesaugt haben, entfernt werden können. © André Braun

Kühlere Temperaturen, bunt gefärbtes Laub, Eicheln und Kastanien, die von den Bäumen fallen – all das animiert im Herbst zu Spaziergängen durch Wiesen und Wälder. Doch dort lauert die Gefahr. Sie ist winzig, hat aber eine große Wirkung: die Zecke. Sticht sie zu, kann sie im schlimmsten Fall die Bakterien Borrelien auf den Menschen, aber auch Tiere übertragen und die Borreliose auslösen. Die Zahl der Fälle in Mittelsachsen hat sich innerhalb von zwölf Monaten fast verdoppelt. Waren im Oktober 2015 noch 96 Fälle gemeldet, sind es in diesem Jahr bereits 184.

„Einen medizinischen Schutz, wie eine Impfung, gibt es gegen die Borreliose nicht“, sagt Stefan Leutert von der Rosen-Apotheke Döbeln. Um die Gefahr zu bannen, muss der Mensch selbst vorsorgen. Das heißt, beim Aufenthalt im Freien sollten lange Hosen mit Bündchen getragen oder die Hosen in Stiefel oder Strümpfe gesteckt werden. Auch festes Schuhwerk und lange Ärmel an Oberteilen sind von Vorteil. So haben die Zecken wenig Angriffsfläche. Auch ein Spray kann helfen. „Es ist höher dosiert wie ein Mückenspray, hält aber nicht ganz so lange an“, so Leutert. Nach dem Auftragen verdunstet es durch die Wärme der Haut. „Der entstehende Geruch stößt die Zecken ab“, sagt der Apotheker.

Die Tiere sitzen auf Gräsern und Blättern und werden von vorbeikommenden Tieren und Menschen abgestreift. Zecken erkennen mögliche Opfer an Erschütterungen, Körperwärme und Duftstoffen. Da die Zecken auf der Kleidung und über den ganzen Körper wandern können, suchen sie sich eine optimale Stichstelle für das Blutsaugen aus, zum Beispiel Hautfalten, Kniekehle, Leistenbeuge, Achselhöhle oder Haaransatz.

„Zecken kommen insbesondere an Südhängen vor und sind aufgrund der höheren Temperaturen dort aktiver“, teilt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen mit. Der Behörde liegen jedoch keine Statistiken zur Häufigkeit von Zecken in verschiedenen Gebieten vor. Stefan Leutert erklärt, dass die Zecken bereits ab sieben Grad Celsius aktiv sind. „Sie sind inzwischen häufiger in der Stadt, als im Wald anzutreffen, weil es in der Stadt wärmer ist“, so Leutert.

Wer ganz sicher gehen will, sollte nach einem Waldspaziergang duschen und den Körper sorgfältig nach Zecken absuchen. Wenn sich tatsächlich eine Zecke festgebissen hat, dann muss sie schnellstmöglich vorsichtig mit einer Zeckenzange herausgezogen und nicht gedreht werden, damit sie nicht auseinanderreißt. „Vor allem darf sie nicht gequetscht werden“, sagt der Apotheker. Die Zecke saugt sich mit Blut voll, entnimmt ihm Nährstoffe und entleert das Blut wieder in den Körper, um Neues zu „zapfen“, erklärt er den Vorgang. Wird die Zecke beim Entfernen gedrückt, kann auch so das verunreinigte Blut wieder in den Körper gelangen. Damit das vermieden wird, gibt es Zeckenzangen, die einer Kneifzange, Gabel oder Karte ähneln. Mit ihnen kann man problemlos unter die Zecke fahren und sie „heraushebeln“. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann die Zecke auch in ein Labor schicken. „Dort wird getestet, ob sie mit Borrelien infiziert ist“, so Leutert. Sets zum Verschicken sind in der Apotheke oder beim Arzt erhältlich.

Entwickelt sich eine Borreliose, kann nach einigen Stunden bis Tagen an der Stichstelle eine etwa münzgroße, sich langsam kreisförmig ausbreitende Hautrötung, die sogenannte Wanderröte entstehen. Dann sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden. „Die akute Borrelien-Infektion kann in vielen Fällen durch ärztliche Behandlung mit Antibiotika geheilt werden“, so André Kaiser. Eine Borreliose kann sich auch durch allgemeine Symptome, wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Fieber, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen, äußern. Auch Monate bis Jahre nach dem Zeckenstich können Erkrankungen des Nervensystems, der Haut, des Herzmuskels oder der Gelenke auftreten.

zur Startseite