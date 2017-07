Zebrastreifen wäre zu unsicher Die neue Fußgängerampel an der S 177 in Wünschendorf halten manche Autofahrer für übertrieben. Ein Experte erklärt, warum das nicht so ist.

In Wünschendorf steht jetzt eine Fußgängerampel. © Fotolia

Seit Freitag ist die neue Fußgängerampel an der S 177 in Wünschendorf in Betrieb. Sie ist vor allem für Schulkinder gedacht, damit diese sicher über die Straße zur Bushaltestelle gelangen können. In den kommenden Wochen muss jedoch kein Schüler zum Bus – es sind gerade Sommerferien – die Ampel aber läuft trotzdem. Unabhängig davon fragen sich einige Autofahrer, ob es nicht auch ein Fußgängerüberweg an dieser Stelle getan hätte?

Nein, sagt Udo Mörbt vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr und erklärt auch warum: Ein Zebrastreifen müsse permanent benutzt werden, damit er von den Autofahrern wirklich wahrgenommen und akzeptiert wird. „Wenn er nicht ständig frequentiert wird, hat er keine Akzeptanz“, erklärt der Verkehrsexperte. In Wünschendorf queren jedoch vergleichsweise wenig Fußgänger die stark befahrene Straße. Insbesondere Kinder, könnten auf die Idee kommen, sie können auf dem Zebrastreifen einfach loslaufen. In den Köpfen der Autofahrer ist der Überweg aber nicht fest verankert. „Es könnten trotzdem Fußgänger zu Schaden kommen, deshalb haben wir die Ampel favorisiert“, sagt Mörbt. Sie bietet mehr Sicherheit für die Fußgänger.

Die Ampel ist so programmiert, dass sie bei Tempo 30 Grün zeigt, wenn niemand über die Straße möchte. Autos, die sich mit zu hoher Geschwindigkeit nähern, müssen dagegen mit Rot rechnen. (SZ/dis)

