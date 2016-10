ZDF-Team zum Meißner Wahlkampf dabei Zur Nominierung nächste Woche für die Bundestagswahl 2017 schaut Deutschland zu.

Eigentlich ist es eine sichere Sache. Trotzdem erregt die Kür des Meißner CDU-Kandidaten für die nächstes Jahr anstehende Bundestagswahl hohes mediales Interesse. SZ-Informationen zufolge hat sich unter anderem ein Team des ZDF angesagt, um die Nominierung am Freitag, dem 21. Oktober, im Burgkeller zu dokumentieren. Im Mittelpunkt des Beitrages dürfte Bundesinnenminister Thomas de Maizière stehen. Dieser hatte den Wahlkreis vor vier Jahren mit knapp 54 Prozent zum zweiten Mal im direkten Anlauf für sich gewinnen können.

Während Beobachter bei de Maizières Nominierung am nächsten Freitag in Meißen mit einem guten bis sehr guten Abstimmungsergebnis rechnen, dürfte es für den Minister bei der Bundestagswahl deutlich schwieriger werden. Stimmen könnte er insbesondere am rechten Rand verlieren. Offen bleibt nach wie vor, ob AfD-Chefin Frauke Petry im Wahlkreis Meißen antritt, auch wenn es dafür gegenteilige Anzeichen gibt. Weiterhin ungeklärt ist zudem, ob Pegida-Orga-Vize Siegfried Däbritz Ambitionen auf einen Bundestagssitz hegt. Er könnte für den Pegida-Ableger Freiheitlich Direktdemokratische Volkspartei kandidieren. Seitdem Lutz Bachmann im Sommer verkündet hatte, dass die Partei gegründet wurde, ist von dem Projekt kaum noch etwas zu hören gewesen. Weder das Orga-Team von Pegida noch Siegfried Däbritz reagierten auf Anfragen der SZ.

Bereits nominiert haben SPD und Linke. Die Sozialdemokraten treten mit Susann Rüthrich an, die Sozialisten mit Sebastian Scheel. Auch die Bündnisgrünen und Liberalen wollen im Bundestagswahlkampf mitmischen. Beide Parteien kündigten auf SZ-Nachfrage an, Anfang nächsten Jahres ihre Kandidaten zu präsentieren. Von der NPD wird ebenfalls erwartet, dass sie mit ihren vergleichsweise starken Strukturen im Landkreis versuchen wird, bei der Bundestagswahl mitzumischen.

Entscheidend für den Ausgang der Abstimmung im nächsten Jahr dürfte sein, welche Partei die vielen Nichtwähler für sich mobilisieren kann. Drei von zehn Wahlberechtigten im Wahlkreis Meißen hatten vor vier Jahren den Urnengang verweigert. Die jüngsten Landtagswahlen unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern zeigten, dass die angespannte politische Lage eine höhere Wahlbeteiligung nach sich zieht. Dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend zufolge liegt Thomas de Maizière derzeit auf Platz vier der Rangliste beliebtester Politiker in Deutschland. Nachdem er vergangenes Jahr oftmals hart in der Kritik stand, gibt es für den Bundesinnenminister nach klaren Entscheidungen derzeit wieder deutlichen Rückenwind.

