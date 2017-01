Zaunbau am Tierpark startet Noch in diesem Monat soll es den ersten Spatenstich für die neue Umfriedung im Görlitzer Zoo geben.

Junge Ziegen spielen auf dem Hof im Tierpark in Görlitz. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Noch in diesem Monat soll es den ersten Spatenstich für einen neuen Zaun am Tierpark geben. Das bestätigt Tierpark-Chef Sven Hammer der SZ. Demnach ist der Bauauftrag bereits an eine Reichenbacher Firma vergeben worden. Ein genauer Termin für den Spatenstich stehe allerdings noch nicht fest.

Ein neuer Zaun steht schon seit Längerem auf der Wunschliste der Einrichtung. Ursprünglich sollte er bereits im vergangenen August gebaut werden. Allerdings mussten Behörden, von der Naturschutzbehörde, dem Veterinäramt bis hin zum Denkmalschutz erst noch ihre Zustimmung geben. Der Tierpark gilt als Gartenbaudenkmal. Die neue Einfriedung soll den alten Maschendrahtzaun ersetzen. Vor allem auch das „Gesicht“ des Tierparkes zur Zittauer Straße soll sich damit positiv verändern. In der Vergangenheit hatte der Tierpark unter Einbrüchen, Sachbeschädigungen zu leiden. Dagegen soll der neue Zaun helfen – und gegen Füchse, die nicht in den Görlitzer Zoo gehören. (SZ/mk)

