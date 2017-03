Zaun soll gegen Wildschweine helfen Trotz lauter Fahrzeuge fühlen sich die Tiere an der Autobahn wohl. Auf ihren Wegen richten sie viel Schaden an. Nun werden Anwohner aktiv.

Im Streit um die Wildschweinplage im Dresdner Westen wollen die Mobschatzer jetzt Druck machen. Auf der Ortschaftsratssitzung haben sie eine Forderung an den Dresdner Oberbürgermeister formuliert und beschlossen. Der soll sich beim zuständigen Autobahnamt für den Bau eines neuen, besseren Zauns entlang der A4 einsetzen. Die Untere Jagdbehörde der Stadt kann einen solchen Bau weder anordnen, noch ist sie für die Finanzierung verantwortlich. Das Land ist für die Autobahn und die Randstreifen zuständig.

Im Dresdner Westen fühlen sich die Wildschweine vor allem an der Autobahn wohl. Trotz Autolärms nutzen sie die Büsche als Rückzugsort. Kleine Zäune sind dabei kein Hindernis. Regelmäßig wird im Radio vor Tieren an der Autobahn gewarnt. Die können zur Gefahr werden. Auf dem Weg dorthin ziehen die Wildschweine durch die Ortschaften. Und richten dort teils große Schäden in Gärten und auf Feldern an. Deshalb sei ein solcher Zaun notwendig, sagt der Mobschatzer Ortsvorsteher Maximilian Vörtler (CDU). Er hat viele Gespräche mit zuständigen Jägern geführt.

Einen finanziellen Ausgleich für die Schäden gibt es kaum. Schadensersatzpflicht besteht ausschließlich bei Schäden an land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen, teilt die Untere Jagdbehörde mit. Private Gärten sind demnach ausgeschlossen. Den Ausgleich zahlt der Jäger oder die Jagdgenossenschaft, nicht die Stadt. Wenn die Wildschweine Hunde oder Nutztiere angreifen und verletzen, gibt es keinen Schadenersatz.

