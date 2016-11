Zaubersplitter im Herzen Das Theater hat „Die Eiskönigin“ als Weihnachtsmärchen inszeniert und damit den richtigen Nerv getroffen.

Gerda (Farina-Liza Tollewski) ist mit dem Rentier (Franka Anne Kahl) und dem Raben (Martin Ennulat) auf der Suche nach dem Schloss der Schneekönigin, wo sie Kay befreien will. © Jörg Metzner

Der Teufel steckt im Detail und steht manchmal auf der Bühne. Der Leibhaftige in elegantem Schwarz mit zwei lustigen roten Hörnern hat die Herzen der Kinder schnell erobert mit seiner rotzfrechen Art und damit, wie er sich fortbewegt. Luzifer hat sich ein Inlineskate unter den Pferdefuß geschnallt und saust damit über die Bühne. Das Leben wäre teuflisch schön, wenn nicht diese eiskalte Spaßbremse wäre, diese Frostbeule, die Schneekönigin. Einen Jungen soll er ihr besorgen, einen netten noch dazu. Eine Scherbe seines Zauberspiegels soll er ihm im Auge applizieren, eine zweite im Herzen. Wer Hans Christian Andersons Märchen kennt, der weiß: Der nette Junge ist Kay und die Splitter machen aus ihm eine emotionslose böse Maschine. Für Andersons Märchen hat Peter Sommerer ein beeindruckendes tiefgefrorenes Bühnenbild entworfen, das bei Bedarf durch das Einblenden von Video-Eisfeldern noch ein paar Grad heruntergekühlt werden kann. Die Schneekönigin rauscht auf einer drei Meter hohen Eisnadel durch diese Theaterwelt und wirkt damit einschüchternd und bedrohlich.

Mit dem ersten Schneefall holt die unterkühlte Schönheit den Jungen in ihr Reich. Seine Freundin Gerda macht sich auf die Suche nach Kay, mit dem sie immer unter den geliebten Rosenbüschen gespielt hatte. Die Rosen mischen auch im Märchen mit – als Ballett mit hohem Herrenanteil, das in bunten Tütüs steckt. Männerballett funktioniert nicht nur im Karneval. Die bunten Büsche sind Helfer in der Not während der Reise, bei der Gerda fast in einem Mohnfeld einschläft und von der Prinzessin mit Mütze und Handschuhen ausgerüstet wird. Sie trifft einen Raben mit Sprachfehler, der ihr ein guter Kamerad wird. In der Räuberbande lernt sie ein seltsames pädagogisches Konzept kennen, als die Räubermutter von ihrer Räubertochter fordert, sich zu entwickeln – und zwar aus der angelegten Fesselung. Gerda stärkt sich in einer Art arktischen Imbiss bei der finnischen Fischköchin und findet schließlich den Weg ins Schloss der Schneekönigin. „Großes Gekämpfe immer allein“, hatte ihr die kleine Finnin radebrechend mit auf dem Weg gegeben. Gerdas Liebe taut Kay wieder auf. Und der letzte bedrohliche Auftritt der Schneeköngin versackt in einem lustigen Schneeflockenballett.

Theater für Kinder zu machen, das ist schwer. Aufregend soll es sein, gerne auch mal ein bisschen gruslig, hintergründig moralisch. Vor allem immer lustig. Diese Mischung ist Regisseurin Annett Wöhlert in „Die Schneekönigin“ gut gelungen.

