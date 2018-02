Zauberhafter Ausklang

Die letzte Vorlesung der Kinderuni im Wintersemester 2017/2018 steht bevor. Am Mittwoch, 7. Februar, heißt der Dozent: Thomas Born. Der Magier begrüßt die kleinen Studenten in seinem neuen Zauberladen auf der Hauptstraße 69. Das Motto: „Hokus Pokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater ...“ Der Dozent wird mit etlichen Zaubertricks auf die Kinder warten. Doch das Mitmachen und Ausprobieren sollen für die Kinder im Mittelpunkt stehen. „Bereits in der Vergangenheit war Thomas Born Dozent der Riesaer Kinderuniversität und hat die jungen Studenten erfolgreich bezaubert und fasziniert“, so Kinderunileiter Stefan Schwager. „Wir freuen uns auf eine tolle Vorlesung und sind schon sehr gespannt, welche Tricks den Kindern vorgeführt werden.“ Um 17 Uhr geht’s los. Das Kinderuni-Team der Volkssternwarte ist ab 16.30 Uhr zum Empfang vor Ort. Nach der insgesamt 92. Vorlesung der Kinderuniversität beginnen die Semesterferien. Das neue Sommersemester ist bereits in Planung. Es beginnt im April. (SZ)

