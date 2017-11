Zauberhafte Filmstadt: Görlitz gewinnt Preis Görlitz ist bester europäischer Drehort des Jahrzehnts. Die Stadt gewann am Dienstagabend in Brüssel den Titel.

Ein magisches Hörrohr hilft Zauberlehrling Valentin (Max Schimmelpfennig) und Katrina (Pauline Rénevier) bei der Suche nach einem bestimmten Buch. © MDR

Görlitz. Die beste Filmlocation Europas im vergangenen Jahrzehnt - mit diesem Titel kann sich Görlitz ab sofort schmücken. Anlässlich des 10. Jubiläums von „Filming Europe - European Film Commission Network“ (EuFCN) wurde die Neißestadt für den erstmals ausgelobten Preis nominiert - und hat am Dienstagabend in Brüssel gewonnen.

Görlitz war der einzige deutsche Kandidat unter den insgesamt elf Nominierten. Zur Wahl standen weiterhin Locations in Kroatien, Spanien, Österreich, Polen, Griechenland, Norwegen und Italien.

„Das ist ein Ritterschlag für die Stadt Görlitz und alle Akteure, die zum guten Ruf als Filmstadt beigetragen haben. Gleichzeitig ist es für uns Ansporn, dieses Qualitätsversprechen auch in der Zukunft einzulösen“, sagte der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege.

Hauptgrund für die Nominierung war die Präsenz im vierfach Oscar-prämierten Film „The Grand Budapest Hotel“, bei dem Regisseur Wes Anderson vor allem das Görlitzer Jugendstilkaufhaus als titelgebendes Hotel, aber auch die Stadthalle, das Freisebad, die Dreifaltigkeitskirche, die Bergstraße, Berliner Straße und den Untermarkt in Szene setzte.

Doch nicht erst der amerikanische Regisseur erlag dem Charme der Stadt. Denn bereits seit den 1950er Jahren ist Görlitz ein beliebter Drehort. Und seit der Wende zog es auch immer größere Produktionen in die Grenzstadt, die sich dadurch ihren Beinamen Görliwood verdiente. So waren bereits Stars wie Jackie Chan, Kate Winslet, Jude Law, Owen Wilson, Edward Norton, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Bill Murray oder Regisseur Quentin Tarantino zu Gast, welcher 2008 Szenen für seinen Kriegsfilm „Inglourious Basterds“ hier drehte.

Görlitz dient auch immer wieder als Kulisse für deutsche TV-Produktionen: Jan Josef Liefers stand gleich zweimal, für „Der Turm“ und „Die letzte Instanz“ in Görliwood vor der Kamera, die „Wolfsland“-Krimi-Reihe mit Yvonne Catterfeld hat hier ebenso ein Zuhause gefunden. Allein 2017 wurden in der Stadt, die auch liebevoll Görliwood genannt wird, drei Filme gedreht, unter anderem „Der Zauberlehrling“. Der Film hat am 23. November in Görlitz Premiere und läuft Heiligabend im ZDF. (SZ)

