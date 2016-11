Zauberer in der Dunkelheit Die berühmte Übersetzerin Reinhild Böhnke erzählte in Tharandt von einsamen Stunden und schrulligen Schriftstellern.

Reinhild Böhnke stellte in Tharandt ihre Übersetzungen vor.Foto: E. Kamprath

Es war ein Experiment von der Inhaberin der Tharandter Findus-Buchhandlung, Annaluise Erler. Noch nie zuvor hatte sie eine Übersetzerin zu einer Lesung eingeladen. Dass das reizvoll sein kann, hat am Montag die gebürtige Bautzenerin Reinhild Böhnke unter dem Titel „Und die im Dunklen sieht man nicht“ bewiesen. „Ohne Sie gäbe es viele Bücher in meinem Geschäft gar nicht“, sagte die Buchhändlerin.

Böhnke ist wahrlich eine große ihres Faches. Seit 45 Jahren übersetzt sie mittlerweile: aus dem dem Englischen, Walisischen, Schottischen, Irischen, Amerikanischen, Kanadischen, Indischen und Australischen. In der DDR waren es Dramen und Romane unter anderem für Volk und Welt oder den mittlerweile untergegangenen Leipziger Reclam-Verlag. Das lief nicht immer ohne Schwierigkeiten ab. „Wir DDR-Übersetzer konnten ja nie reisen, um die Länder kennenzulernen oder Schriftsteller selbst zu treffen“, sagte Böhnke. Ihre Briefe mit Fragen zum Werk erreichten die Autoren oft nicht. Also luden die Böhnkes diese zu Rotwein in ihre Leipziger Wohnung ein.

Seit 20 Jahren übersetzt Reinhild Böhnke das Gesamtwerk des südafrikanischen Nobelpreisträgers J. M. Coetzee – und ist mit dem Schriftsteller eng verbunden.

zur Startseite