Zauberer aus Görlitz in Not Det Müller, RTL-II-Autoexperte, auf Mission in Görlitz: Er soll Magier Thomas Majka zu einem neuen Wagen verhelfen. Freitag wurde gedreht und gespendet.

Kameraerfahren ist der Görlitzer Zauberer Thomas Majka (re.) längst. Er war schon mehrfach im Fernsehen. Diesmal stand er mit Moderator Det Müller für die RTL II-Sendung „Mein neuer Alter“ auf der Bühne. © nikolaischmidt.de

Reicht das Geld? Det Müller zieht geräuschvoll die Luft ein. Das kann alles bedeuten, ja und nein. Das Spendenglas mit Scheinen und Münzen hat er sich jedenfalls schon mal gesichert. 2 760 Euro sind es, die am Freitagabend in der Landskron-Kulturbrauerei zusammenkommen. Eine Summe, die der Görlitzer Zauberer Thomas Majka dann auch noch mit seinen übersinnlichen Fähigkeiten korrekt vorhersagt und für diese Leistung noch einmal 1 000 Euro von der Brauerei bekommt. „Für einen guten Zweck geben wir das gerne“, sagt Landskron-Veranstaltungsmanager Sebastian Vich.

Der gute Zweck ist in dem Fall: ein neues Auto für den Görlitzer Entertainer und Zauberer Thomas Majka. Dessen alter Renault Kombi ist nach einem Unfall nicht mehr einsatzfähig. An dieser Stelle kommt Det Müller ins Spiel. Der RTL-II-Mann ist bekannt dafür, dass er aus Rostlauben das Beste herausholt, sprich sie so gut wie es geht aufgebrezelt, verkauft und mit dem Erlös ein anderes, gebrauchtes Mobil ersteht. „Mein neuer Alter“ heißt entsprechend die Sendung. Die soll nun Thomas Majka helfen.

Der Norddeutsche Det Müller ist am Freitag zum ersten Mal in Görlitz. „Aber gehört habe ich von der Stadt schon viel. Und heute auch gesehen. Die Altstadt ist ja wirklich der Hammer“, sagt er der SZ. Veranstaltungen wie die in der Kulturbrauerei moderiere er gerne. „Die Verbindung zwischen Unterhaltung und Spenden finde ich gut“, sagt er.

Dann muss der Moderator los. Die Fans warten. Immer wieder wird Det Müller nach Selfies gefragt, manche geraten zum Familienfoto. Der Saal ist gut gefüllt an diesem Abend, etwa 70 Zuschauer sind da, viele junge Leute, Motorbegeisterte, etliche mit Kindern. „Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz“, sagt Thomas Majka. Gemeinsam mit seinem Kollegen Vincent Frommer steht er auf der Bühne, verzaubert im wahrsten Sinne des Wortes das Publikum und den RTL-II-Experten. „Ich bin ja sehr wissbegierig und möchte echt wissen, wie das geht, was die da machen“, sagt Det Müller. Aber er kommt nicht dahinter.

Neben den Zauberern und Zauberernachwuchs ist ein weiterer Oberlausitzer Künstler mit von der Partie: Kümmel. Dirk Hübner aus Niesky ist Zeichner, versucht sich auf der Bühne ebenfalls als Magier, steigt dann aber lieber auf sein Fachgebiet um: Karikaturen. Er porträtiert, und der Erlös wird gespendet. „Wenn es klimpert wäre es cool, wenn es raschelt noch schöner“, kommentiert Dirk Hübner.

Det Müller assistiert derweil den Zauberern, holt mit seinem Cloppenburger Charme eine junge Frau auf die Bühne. Thomas Majka zelebriert mit ihr einen klassischen Kartentrick und Det Müller staunt: „Das gibt es doch nicht.“ Thomas Majka sei ein Supertyp, so der Fernsehmann. „Dem helfe ich gern.“ Am Ende läuft Det Müller noch einmal mit dem Spendenglas durch die Reihen und ist des Lobes voll über die Spendenbereitschaft. „Görlitz ist geil“, freut er sich.

Ob das Geld reicht, wird sich spätestens während der Ausstrahlung der Sendung bei RTL II zeigen. Die ist für den 26. Februar geplant. „Ich habe tatsächlich schon einen Wagen, der passen würde“, sagt Det Müller zu Beginn der Veranstaltung. Aber ein bisschen fehle es eben noch an „Kohle“.

