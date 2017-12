Zauberei mit Schloss

Schönfeld. Zauberer A.S. Schröter lädt für Mittwoch, den 27. Dezember, 16 Uhr zu einer vergnüglichen Zeit für alle Sinne – zwerchfellanimierend verpackt mit wundervollen Halbwahrheiten, ins Traumschloss ein. Die Gäste werden dabei lachen, staunen, schmunzeln, die Luft anhalten und auch über einiges nachdenken. Denn manches könnte in dieser neuen, hoch technisierten Welt durchaus real sein. Doch was, wenn es wirklich wahr wäre?

Karten: 035248 20360. (SZ)

