Zauber-Schüler 110 Mädchen und Jungen der Evangelischen Schule erleben eine Projektwoche im Zirkuszelt. Manche spucken sogar Feuer.

Hokuspokus. Schüler der Evangelischen Grundschule Coswig zeigen einen Zaubertrick mit Taube im Zirkuszelt des Projektzirkus Sperlich. © Arvid Müller

Kurz entschlossen wurden zu den Grundschülern gleich noch die Fünftklässler dazu genommen, sagt Schulleiterin Kathrin Janik über die Woche mit dem Projektzirkus André Sperlich.

So erlebten knapp 110 Schülerinnen und Schüler der Evangelischen Schule Coswig seit Montag im Zirkuszelt am Sportzentrum Olympia ungewöhnliche Stunden. Ganz altersgemischt ging es da zu, beispielsweise mit Artisten der Klassen eins bis fünf in einer Gruppe. Für Kathrin Janik ein wichtiger verbindender Aspekt.

Die Schüler haben das sehr genossen, erzählt sie. Sie haben viel Freude dabei gehabt und gut gearbeitet. Als Seiltänzer, Trapezkünstler, Clown, Jongleur, Feuerspucker und Fakir. Zauberer gab es und eine sehr lustige Piratenshow. Außerdem eine Taubenrevue, und die Kleinsten überraschten mit einem Tüchertanz im Schwarzlicht, führten das Publikum durch die Welt des Zirkus.

Das fand großen Anklang bei den Besuchern. Zur ersten Aufführung waren viele Omas, Opas und jüngere Geschwister dabei, zur Zweiten kamen auch Eltern und andere Familien, sagt Kathrin Janik. Sie ist nicht zuletzt beeindruckt von der Herzlichkeit, mit der die Zirkusleute alle Beteiligten – Kinder, Erzieher und Lehrer – aufgenommen haben. Und weil alles so gut geklappt hat, will die Schule den Projektzirkus in vier Jahren wieder einladen. (SZ/IL)

