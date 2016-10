Zauber auf Schloss Königshain Der berühmte „Zauberpeter“ Peter Kersten tritt Sonnabendabend hier auf. Hergelockt hat ihn ein Mitglied vom Heimatverein. Beide fuhren sogar gemeinsam nach Asien.

Moderator Peter Kersten, besser bekannt als Zauberpeter, hat sein Handwerk nicht verlernt. © dirk sukow

Besuche zwecklos – da meistens abwesend. Dr. Peter Kersten macht auf seiner Internetseite nicht viel Hoffnung auf eine Begegnung mit ihm in Coswig. Zu groß ist die Fanschar von Zauberpeter. Der DDR-Kultstar und Filmemacher lebt ansonsten auf der indonesischen Trauminsel Sumba. An seine magische Fernsehshow „Zauber auf Schloss Kuckucksstein“ erinnern sich viele Zuschauer ebenso gern wie an seine beinahe einhundert Kindersendungen „Kunterbunt“. Umso schöner, dass er noch durchs Land fährt und auftritt, beispielsweise an diesem Sonnabend in der Kulturscheune auf dem Gelände des Königshainer Barockschlosses. „Wunder inklusive“, heißt das Programm.

Eingeladen hat ihn der örtliche Heimatverein, wie dessen Vorsitzender Joachim Mühle bestätigt. Ehrenvereinsmitglied Stefan Sander arrangierte das so. „Der Kontakt zu Peter Kersten kam durch absoluten Zufall zustande“, erzählt der 50-Jährige Görlitzer. Und zwar war das in Bad Elster. Das ist rund 15 Jahre her. Stefan Sanders großes Hobby ist die Fotografie. „Peter Kersten hatte seine Videotechnik in Bad Elster dabei, ich meine Kamera. Wir kamen zusammen ins Fachsimpeln über Bilder und Motive“, erzählt der Ingenieur. Denn Zauberpeter schwingt nicht nur den Zauberstab, sondern dreht seit 1985 auch Reisefilme und Auslandsreportagen, ab 1995 für die Redaktion „Ausland“ beim Mitteldeutschen Rundfunk. Über 150 Kurzfilme und einige längere Stücke entstanden mittlerweile.

Stefan Sander und der 1943 in Forst bei Cottbus geborene Magier fanden jedenfalls nicht über die Zauberei zusammen, sondern über ihr gemeinsames Interesse an spannenden Motiven. Der Kontakt riss nach dem Kennenlernen nicht ab. „Komm doch einfach mal mit nach Indonesien, sagte Peter Kersten einmal zu mir und ich konnte das kaum glauben“, erinnert sich Stefan Sander. Im Jahr 2004 war es dann soweit. Der Hobbyfotograf packte seine Koffer für die Reise nach Sumba, eine von über 17000 Inseln des Landes. Dort hat der Zauberpeter seine zweite Heimat gefunden. „Nach dem Besuch wurde mein Reisefieber richtig angestachelt“, sagt Sander. Laos, Vietnam oder China gehören zu den südasiatischen Ländern, die er mittlerweile besuchte und seine Erlebnisse mit der Kamera festhielt.

Königshain hat ebenfalls einen besonderen landschaftlichen Reiz mit den Steinbrüchen, den sanften Gebirgszügen und den Wäldern und Wiesen. Und so entschloss sich Stefan Sander, Zauberpeter zu bitten, hier aufzutreten. Peter Kersten ist nicht zum ersten Mal hier. Vor einigen Jahren gastierte er bereits im „Hotel Firstenstein“. Sonnabendabend erlebt sein Publikum den „magischen Doktor“ ab 19 Uhr. Bei der Vorverkaufsstelle in Görlitz gingen die Karten jedenfalls weg wie warme Semmeln.

