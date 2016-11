Zastrow fordert Straßenbahnkonzept

So sehen die aktuellen Bahnen in Dresden aus. Künftig könnten sie breiter sein. © DVB/Jürgen Herrmann

In wenigen Jahren sollen die ersten breiteren Straßenbahnen durch Dresden rollen. Derzeit arbeiten die Verkehrsbetriebe die technischen Voraussetzungen für die neuen Trams aus, um später eine europaweite Ausschreibung starten zu können (die SZ berichtete). FDP-Fraktionschef Holger Zastrow hält diesen Schritt allerdings für verfrüht. „Bevor man über so gewaltige Investitionen wie neue Straßenbahnen diskutiert, müssen die DVB endlich das Gesamtkonzept für alle Streckenabschnitte vorlegen“, sagte er am Montag. Jeder in Dresden müsse wissen, was auf ihn zukommt, wenn die Fahrbahnen für breitere Straßenbahnen umgebaut werden.

Neu sind diese Ausbaupläne jedoch nicht. Seit Mitte der 90er-Jahre erhöhen die Verkehrsbetriebe immer dann die Abstände der Gleise zueinander, wenn eine Straße komplett saniert wird. Eine Liste über die Projekte der kommenden Jahre steht sogar auf der Internetseite der DVB. Zastrow wolle aber auch wissen, wie bekannte Engstellen, etwa auf der Görlitzer Straße, umgestaltet werden müssen, damit die Bahnen dort fahren können, sagt er. (SZ/sr)

