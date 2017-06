Zar will Stolpener Handwerkskunst kennenlernen Mit hohem Besuch aus Moskau verwandelt sich das Stadtfest in ein kunterbuntes Spektakel. Und es gibt eine Stadtwette.

Zum diesjährigen Stadtfest sollen sich die Besucher verkleiden. 400 Kostümierte sollen es werden. © Archiv/Förster

Stolpen. Russische Märchen, Possenreißer und Gaukler, waghalsige Feuerspucker und vieles mehr hat das 15. Historische Stadtfest in Stolpen am 10. und 11. Juni zu bieten. Unter dem Motto „Zar und Zimmermann“ steht dieses Jahr Russland thematisch im Mittelpunkt der Festtage. Stolpener und Gäste können sich auf ein spektakuläres Wochenende mit Tanz, Musik und kulinarischen Köstlichkeiten freuen.

Vor allem die Ankunft der „Großen Gesandtschaft“ aus Moskau unter Zar Peter dem Ersten am Sonnabend ab 11 Uhr wird mit Hochspannung erwartet.

Der Zar höchstpersönlich will sich einen Eindruck von den Künsten der Stolpener Handwerksmeister verschaffen. Auf seiner Reise begleiten ihn viele namhafte Persönlichkeiten aus Russland, unter anderem die Märchenzwillinge Maschenka und Daschenka, die erste Frau im Weltraum Walentina Tereschkowa und Künstler Wassily Kandinsky. Sogar die Hexe Baba Jaga gibt der Stadt Stolpen die Ehre und wird ihre Zuschauer an beiden Festtagen ab 16 Uhr auf dem Marktplatz beim „Bolschoj Spektakl“ in ihren Bann ziehen.

Außerdem begeistern Basalttänzerinnen mit Tanzeinlagen, mischen Spielleute und Gaukler mit ihren Späßen das Publikum auf und halten des Bürgermeisters Leibköche jederzeit Speisen und kühlen Gerstensaft für Gäste bereit. Beim Kindermarathon am Sonntag um 10 Uhr an der Stadtkirche können schon die Jüngsten Ausdauer und Sportgeist unter Beweis stellen. An beiden Tagen lädt buntes Treiben auf dem Marktplatz ganztägig zum Staunen und Kaufen ein.

Die Besucher müssen zum Stadtfest auch selbst aktiv werden. Es gibt erstmals eine Stadtwette, am Sonntag um 15 Uhr. Der Festausschuss zur Vorbereitung von Stolpen 800 wettet, dass sich mindestens 400 Leute im Kostüm auf dem Marktplatz einfinden. Sollte das gelingen, wird der Festausschuss ein Fass Freibier für die Großen und Fassbrause für die Kleinen spendieren. Es sei egal, ob man als Edelmann oder Bauer verkleidet sei. Es muss auch nicht zum diesjährigen Stadtfestthema „Zar und Zimmermann“ passen. Die diesjährige Wette ist praktisch die Generalprobe. Zur 800-Jahr-Feier in Stolpen im nächsten Jahr sollen dann 800 Besucher kostümiert erscheinen.

