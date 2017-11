Zappenduster

Ab Freitag abgeklemmt. Foto: Sampedro © www.rafael-sampedro.de

König Albert von Sachsen, dessen Namen die Albertstraße trägt, würde sich im Grabe umdrehen, erführe er, dass seine Straße ab Freitag völlig im Dunkeln liegen wird. Der Tag, an dem das Licht ausging, wird in die Stadtgeschichte eingehen. Holm Riemer wird die Lampe am Freitag ausknipsen. „Zappenduster“, sagt der Mitarbeiter der Zittauer Stadtwerke, der zum Jahresende in Rente geht. Er regt sich lautstark darüber auf, dass die Stadt Zittau bis jetzt noch keine neue Straßenlampe gesetzt hat, obwohl Straßenlaternen, die an Metallseilen hängen, schon seit vielen Jahren nicht mehr zulässig sind. Die Dunkelheit wird wohl Langfinger und Bösewichter einladen, sich der Umverteilung von Autos zu widmen, denn etwas anderes gibt es in der Straße der maroden Häuser nicht zu holen. (mh)

zur Startseite