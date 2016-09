Zapfenlikör zum Kosten In der Prietitzer Baumschule gibt’s jetzt das nächste Event. Ein Herbstlichterfest mit kulinarischen Extravaganzen.

Symbolfoto. © dpa

Was schmeckt wohl besser? Ein Likör aus den Zapfen der Zirbel- oder der Japanischen Mädchenkiefer? Gärtnermeister Jörg Kohout findet letzteren besser. „Er ist milder. Die Zirbel schmeckt etwas harziger.“ Beim Herbstlichterfest im Prietitzer Gartencenter Kohout können Besucher am Wochenende beide Liköre verkosten und ihre eigenen Favoriten ermitteln. Bereits im Juni habe man die Zapfen geerntet und angesetzt, verrät der Firmenchef. Das sich die Kiefernliköre geschmacklich so unterscheiden, „hätte ich nicht gedacht“.

Der Zapfenschnaps ist übrigens nicht die einzige kulinarische Extravaganz des Festes. Es wurde auch frisch gebacken. Gemeinsam mit der Kamenzer Bäckerei Kahre habe man einen leckeren Sanddornkuchen kreiert, verrät Jörg Kohout. Zudem gebe es Leckeres vom Grill. Für das Catering holten sich die Prietitzer das Team der Kamenzer Villa Weiße ins Boot. Außerdem gibt es Kultur auf der Open Air Bühne. Am Sonnabend sind die Tanzgruppe Weißkollm und Stargast Michael Fischer zu erleben. Tags darauf besuchen das als Liederliesel & Leichtfuß bekannte Duo Beate Tarrach und Reinhard Simmgen aus Kubschütz das Fest. Im Gepäck haben sie ein Mitmachprogramm für die ganze Familie. Damit es auch den Steppkes im Gartencenter gefällt, stehen beide Tage ein Kinderkarussell und die große Ritterschloss-Hüpfburg bereit. Außerdem gibt’s Zuckerwatte, Popcorn, Kinderschminken und Tontopfmalen.

Und weil es ein Lichterfest werden soll, sorgen jede Menge Kerzen und Leuchten für ein gemütliches Ambiente. Schließlich können Gäste Sonnabend bis 22 Uhr im Gartencenter verweilen. Da ist die Sonne dann längst verschwunden und die vielen Lichtpunkte kommen richtig zur Geltung.

