Zahnarzt startet Naturschutz-Initiative Dr. Marian du Moulin will am Bienenlehrpfad zwischen Schlauroth und Landeskrone Boxen für Infobroschüren anbringen – und Hinweise zur Artenvielfalt geben.

Marian du Moulin. © Nikolai Schmidt

Der Görlitzer Zahnarzt und Facharzt für Oralchirurgie, Dr. Marian du Moulin (41), überraschte als Gast der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Schlauroth in der Bürgerfragestunde mit einem besonderen Angebot. Er wäre bereit, auf eigene Kosten an den beiden Zugängen zum Trimm-dich- und Bienenlehrpfad zwischen Schlauroth und der Landeskrone Entnahmeboxen für Informationsbroschüren anzubringen und auch für regelmäßigen Nachschub der Handzettel zu sorgen.

In den Broschüren will er Hinweise zur Artenvielfalt geben. „Weil auf Privatgrundstücken und in Gärten immer mehr dem Artenschutz widersprechende Pflanzen eingesetzt werden, gibt es zum Beispiel bereits Probleme beim Erhalt der Vogelwelt“, sagte er. Das sei in der Bevölkerung mit einem Wissensdefizit zu begründen, dem er aufklärend gegenwirken möchte. Schon als Kind habe er sich für die Pflege und den Erhalt der Natur interessiert, sagte Marian du Moulin vor dem Ortschaftsrat.

Das Gremium befürwortete die private Initiative und riet, sie eventuell auch noch auf die Schlaurother „Bienenweide“ auszuweiten. Da es sich in beiden Fällen um städtische Flächen handelt, informierte Ortsvorsteher Bernd Wünsche, das Angebot zur offiziellen Genehmigung an die Stadtverwaltung weiterzuleiten. (SZ/rs)

